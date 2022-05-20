بوتين يطالب الحكومة بإنهاء التبعيّة التكنولوجية للخارج وتحقيق السيادة التكنولوجية

حضّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته اليوم على تحقيق السيادة التكنولوجية، قائلا إن روسيا تعرضت للعديد من الهجمات الإلكترونية منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي إن عدد الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك الهجمات المعقدة، زاد عدة مرات منذ بدء حملة موسكو العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وأضاف بوتين أن الهجمات تأتي من دول مختلفة لكن من الواضح أنها منسّقة.

وأضاف أن الهجمات استهدفت البنية التحتية المعلوماتية الحيوية لروسيا بما في ذلك وسائل إعلام ومؤسسات مالية وموقعا حكوميا إلكترونيا.

ووفقا لوكالات أنباء شدد بوتين على حاجة روسيا إلى أن تقلّص جذريا المخاطر المرتبطة باستخدام البرامج وتكنولوجيا الكمبيوتر ومعدات الاتصالات الأجنبية.

وأردف أنه من أجل تعزيز سيادتنا التكنولوجية، تحتاج الحكومة إلى إنشاء قاعدة مكونات إلكترونية روسية حديثة في أقصر وقت ممكن.

وتعرضت مواقع كثير من الشركات المملوكة للدولة ومواقع إخبارية في روسيا لمحاولات اختراق من وقت إلى آخر.

وقال بوتين: "تجري محاولات تستهدف تعطيل موارد الإنترنت الخاصة ببنية المعلومات التحتية الروسية الحساسة.. المؤسسات الإعلامية والمالية مستهدفة".

ومنذ وقت طويل سعت موسكو إلى تحسين البنية التحتية لشبكة الإنترنت المحلية، بل إنها فصلت نفسها عن شبكة الإنترنت العالمية خلال اختبارات في الصيف الماضي.

ومع ذلك فإن سيل العقوبات الغربية غير المسبوقة ضد روسيا ردا على حملتها العسكرية في أوكرانيا زاد الضغوط من أجل جعل نظم تكنولوجيا المعلومات الروسية أكثر كفاءة.