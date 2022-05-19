توقعات .. الاقتصاد الروسي سينكمش بنحو 5% والتضخم لن يتجاوز 15% في 2022

قال المستشار الرئاسي الروسي ماكسيم أوريشكين اليوم إن الاقتصاد الروسي سينكمش بما لا يزيد على نسبة 5 في المائة هذا العام مقدما توقعات أكثر تفاؤلا من تلك التي قدمتها وزارة الاقتصاد.

وتوقعت وزارة الاقتصاد الروسية هذا الأسبوع أن ينكمش الاقتصاد بمعدل 7.8 في المائة في 2022. وكانت قد قالت في وقت سابق إنها تتوقع انكماشا بأكثر من 12 في المائة وهو ما كان من شأنه أن يصبح أكبر انكماش منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وفقا لـ"رويترز".

وقال أوريشكين كذلك إن التضخم في روسيا لن يتجاوز 15 في المائة بحلول نهاية العام.