روسيا : نصف عملاء "جازبروم" أذعنوا لطلبنا وفتحوا حسابات بالروبل

ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسندر نوفاك، أن نصف العملاء الأجانب لدى شركة "جازبروم"، أذعنوا لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفتح حسابات لدى مصرف "جازبروم بنك"، بحسب "بلومبيرج".

ويأتي التحول في الإجراءات عقب طلب من جانب فلاديمير بوتين في مارس، بأنه يجب أن يفتح المشترون الأجانب حسابات بالروبل والعملة الأجنبية في البنك لتسديد مدفوعات الغاز الطبيعي، ولكن الشركات الأوروبية تخشى أن فعل هذا قد يتسبب بانتهاك العقوبات المفروضة على روسيا بعد حربها مع أوكرانيا.

وقال أليكسندر نوفاك اليوم، في فعالية بموسكو "أعتقد أن لدينا 54 شركة لديها عقود مع جازبروم اكسبورت، وبحسب البيانات التي لدي، نصفهم فتحوا بالفعل حسابات خاصة في مصرفنا المعتمد، حسابات بالعملة الأجنبية والروبل".

ولم يعلن كبير مسؤولي الطاقة في روسيا، عن أسماء الشركات أو الدول التي أذعنت لآلية الدفع الجديدة، مكتفيا بالقول إن بعض أهم عملاء "جازبروم" اما دفعوا ثمن الشحنات أو مستعدين بالفعل للدفع في الوقت المحدد، متجنبين قطع الإمداد.