"إتمام" و "دويتشه الخليج" يوقعان مذكرة تفاهم لتسهيل أعمال المطور العقاري

وقع مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"، مذكرة تفاهم مع شركة "دويتشه الخليج للتمويل"، لرفع كفاءة خدماته وتسريع وتيرة عمل المشروعات السكنية، وزيادة حجم الاستثمار بالقطاع العقاري، وإضافة خدمات إلكترونية مشتركة، تسهل أعمال المطورين العقاريين، لتنمية القطاع ورفع إسهامه بالناتج المحلي.

ووقع الاتفاقية، المهندس مساعد العتيبي مدير عام مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"، ومحمد الدويش الرئيس التنفيذي لـ "دويتشه الخليج للتمويل"، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر منصة "إتمام"، لتمكين المطورين العقاريين من فتح حساب ضمان خاص بمشروعات البيع على الخارطة والتقديم للحصول على تمويل للمشروعات المرخصة.