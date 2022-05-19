اعتماد 680 مواصفة قياسية ولائحة فنية جديدة في الخليج

اعتمد المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجموعة جديدة من المواصفات القياسية لعدد من السلع والمنتجات بلغ عددها 653 مواصفة قياسية خليجية، و27 مشروع لائحة فنية خليجية وأوصى برفعها للجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها كلوائح فنية خليجية وذلك خلال الاجتماع الـ52 للمجلس.وأوضح سعود بن ناصر الخصيبي، رئيس هيئة التقييس، أن المجلس الفني الذي عقد في 12 أيار (مايو) 2022 في الرياض، ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية والمطابقة والمقاييس وغيرها، وخلص إلى عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس، منها الموافقة على اعتماد ترجمة 26 مواصفة قياسية خليجية، والموافقة كذلك على خطط اللجان الفنية الخليجية للمواصفات في 2022، إضافة إلى اعتماد معايير تشكيل اللجان الفنية الخليجية، واعتماد ترجمة دليل العمل الفني للمواصفات - مشاركة الأطراف المعنية في تطوير المواصفات القياسية / اللوائح الفنية الخليجية.وبين أن المجلس الفني قرر أيضا اعتماد وثيقة حقوق الملكية الفكرية لوثائق ومطبوعات ومنتجات وخدمات هيئة التقييس (الإصدار الثاني)، وكذلك اعتماد دليل إرشادات المشاركة الفاعلة في الاجتماعات الإلكترونية - الإصدار الثاني، كما رحب بدعوة الإمارات للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للتقييس (ISO (ISO Week 2022 المقرر عقده في الإمارات خلال الفترة من 23 حتى 19 أيلول (سبتمبر) 2022.