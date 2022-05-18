إحباط تهريب 682 كيلو حشيش و 62 طن قات إلى المملكة

صرح العقيد مسفر القريني المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في جازان ونجران وعسير وتبوك، من إحباط محاولات تهريب 682 كيلوجراما من الحشيش، و 62 طنا من القات، و 194 ألف قرص إمفيتامين.

كما تم القبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم 73 متهما، منهم 20 سعوديا، و 53 مخالفا لنظام أمن الحدود : 26 إثيوبيا و 23 يمنيا وباكستانيان وسوداني وإرتيري، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.