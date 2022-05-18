«سكني»: 28 ألف أسرة استفادت من خياري «الجاهزة» و«تحت الإنشاء»

سجلت أعداد الأسر السعودية المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة و"تحت الإنشاء" ضمن برنامج سكني، أكثر من 28 ألف أسرة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي، وذلك امتدادا لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية وتسهيل تملك الأسر بإجراءات إلكترونية واستحقاق فوري عبر تطبيق سكني للهواتف الذكية.وتأتي هذه الأعداد ضمن 55760 ألف أسرة سعودية أعلن البرنامج استفادتها من الحلول التمويلية والخيارات السكنية المتنوعة التي يتيحها، وهي "البناء الذاتي، والوحدات الجاهزة، وتحت الإنشاء، والأراضي"، لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم، من خلال تقديم حلول سكنية متنوعة وخيارات تمويلية ميسرة وفق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.ويقدم برنامج "سكني" خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي يوفرها من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 119 مشروعا بنحو 155 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.كما يستعرض موقع وتطبيق "سكني" 223 مخططا سكنيا توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مدن ومحافظات المملكة ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونيا، واختيار "التصاميم النموذجية" و"المقاول المعتمد" لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيا، إضافة إلى إصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.