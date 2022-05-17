ولي العهد يقدم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قدم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بعد وصوله أمس، إلى الإمارات واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وكان في استقبال ولي العهد، في مطار الرئاسة في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات. وأعرب رئيس الإمارات عن جزيل شكره وتقديره لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه الإمارات وشعبها في مصابهم.

كما كان في استقبال ولي العهد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

هذا وقد غادر ولي العهد الإمارات، حيث كان في وداعه رئيس الدولة والشيوخ وكبار المسؤولين في الإمارات.