104 آلاف صفقة إيجارية في 10 مدن .. الرياض تتصدر بـ 43.6 %

أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار"، أن عدد الصفقات الإيجارية في المدن التي يشملها المؤشر الإيجاري بلغ أكثر من 104 آلاف عقد إيجاري، منها أكثر من 80 ألف عقد إيجار سكني، ونحو 24 ألف عقد إيجار تجاري.والمدن الـعشر التي يشملها المؤشر الإيجاري حتى الآن هي (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، والخبر)، إضافة إلى المدن التي أضيفت في آذار (مارس) الماضي، وهي (بريدة، وتبوك، وحائل، وجازان).وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لعقود الإيجار السكنية كأكثر المدن تسجيلا للصفقات الإيجارية، بنسبة تجاوزت 43.6 في المائة من إجمالي الصفقات، تلتها جدة بنسبة وصلت إلى 25.5 في المائة.وفي المرتبة الثالثة بين المدن التي يشملها المؤشر الإيجاري جاءت مدينة الدمام بنسبة 8.1 في المائة، ثم مكة المكرمة بنسبة بلغت 5.6 في المائة، فيما جاءت المدينة المنورة 5 في المائة لتتبعها الخبر بنسبة 4.6 في المائة،أما في المدن المضافة للمؤشر الإيجاري أخيرا، جاءت تبوك في المرتبة السابعة بنسبة 2.2 في المائة ثم جاءت مدينتا بريدة وحائل بنسبة تقارب 2 في المائة وأخيرا جازان بنسبة 1.2 في المائة من عقود الإيجار السكنية.وفي الصفقات الإيجارية للعقود التجارية كانت مدينة الرياض الأولى بين مدن المملكة بنسبة 45.5 في المائة من عقود الإيجار التجارية في نيسان (أبريل)، تليها جدة بنسبة تجاوزت 20 في المائة، فيما قاربت مدينة الدمام نسبة 8 في المائة، لتتبعها المدينة المنورة بنسبة 7.2 في المائة ثم مكة المكرمة بنسبة 6.3 في المائة والخبر بنسبة 3.4 في المائة.والمدن الجديدة التي أضيفت أخيرا في المؤشر الإيجاري، جاءت مدينة بريدة بنسبة 2.9 في المائة ثم حائل بنسبة 2.7 في المائة ثم تبوك بنسبة 2.5 في المائة وجازان بنسبة 1.1 في المائة.ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.وتمكن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، معرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار من المعروض العقاري الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة خلال فترات يحددها المستفيد، مع إمكانية استخدام الخرائط التفاعلية، ويمكن الوصول إلى الخدمة عبر منصة "سكني".