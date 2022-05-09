إطلاق المرحلة الثانية من "المسح الصناعي" .. وحث المصانع على تحديث بياناتها

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، انطلاق المرحلة الثانية من "المسح الصناعي"، داعية جميع المنشآت الصناعية في المملكة إلى سرعة تحديث بياناتها للربع الأول من 2022، عبر البوابة الرقمية للوزارة.

كما دعت شركاءها في المنشآت الصناعية، إلى سرعة تقديم بيانات المصانع بشكل إلكتروني ومباشر، عبر تعبئة نموذج المسح الإلكتروني المعد لذلك قبل نهاية يوم 21 مايو، مبينة أن هذا الإجراء سيساعد المنشآت بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها، ويضمن عدم توقفها، حيث تتبع في ذلك آليات تراعي المحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتها.

وأكدتـ أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع الصناعي، ويسهم في تكوين قاعدة بيانات صناعية متينة، تفيد المستثمر ومتخذ القرار بما يدعم نمو الصناعة السعودية. مهيبة، بالمصانع التي لم تحدث بياناتها خلال الفترة الماضية إلى سرعة التعجيل بذلك قبل إنذارها إداريا لمخالفتها اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحد، ويلي الإنذار إجراءات لاحقة قد يتأثر منها السجل الصناعي للمستثمر.

ويأتي المسح في ضوء الأمر السامي الصادر بشأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول الخليج، الذي نصت لائحته على التزام أصحاب المشروعات الصناعية المقيدة في السجل الصناعي بتحديث بياناتها دوريا، والالتزام بتعديل بيانات المشروع الصناعي عند حدوث أي تغيير في هذه البيانات.