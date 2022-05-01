ارتفاع التكاليف خطر يتربص بأرباح الشركات البريطانية

حذر عدد كبير من الشركات البريطانية المدرجة في البورصة من أن ارتفاع التكاليف قد يضر بالأرباح.

وحذرت 43 في المائة من الشركات المدرجة من أن الأرباح سوف تكون أقل من التوقعات، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع أسعار السلع والطاقة.

وهذا مقارنة بـ 27 في المائة فقط من الشركات التي توقعت انخفاض الأرباح خلال أخر ثلاثة أشهر من عام 2021، وفقا لـ"الألمانية"

وساهمت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع أسعار السلع بصورة كبيرة مثل الغاز الطبيعي، الذي حذر البنك الدولي من أن سعره قد يرتفع بأكثر من الضعف خلال العامين المقبلين.

ودفعت المخاوف بشأن الاقتصاد الشركات لتعديل توقعاتها لكي تأخذ في الاعتبار ارتفاع التضخم والارتفاع المتوقع لأسعار السلع .