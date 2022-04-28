بورصة موسكو عند أعلى مستوى في أسبوعين والروبل يواصل الارتفاع

واصلت بورصة موسكو الارتفاع خلال تعاملات اليوم، وصعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل فوق مستوى 2500 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ 14 أبريل الجاري.

وذكرت وكالة تاس أن اليورو هبط أمام الروبل الروسي إلى مستوى هو الأول منذ مارس 2020 وبحلول الساعة 1310 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر بورصة (إم آى سي إي إكس) بنسبة 3.32 في المائة إلى 2504.74 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد صعد فوق مستوى 2500 نقطة للمرة الأولى في نحو أسبوعين، وفقا لـ"الألمانية".

وارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار(آر تي إس) بنسبة 0.79 في المائة إلى 1057.13 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات استمرت العملة الروسية بالارتفاع أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروربية، وتراجع سعر صرف الدولار بنسبة 0.9 في المائة إلى 72.12 روبل في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.17 في المائة إلى 75.4 روبل.