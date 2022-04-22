ارتفاع أسعار العقارات «السكنية» 1.5 % وتراجع التجارية والزراعية

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الأول من 2022 بنسبة 0.4 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بحسب ما كشفته نشرة صادرة من الهيئة العامة للإحصاء.ويعود هذا الارتفاع إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر، إذ تأثر بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" 1.5 في المائة، في حين أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات "التجارية" 1.7 في المائة و"الزراعية" 0.5 في المائة في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.وبحسب النتائج فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الأول من 2022، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا 1.5 في المائة، متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية 1.8 في المائة، ونظرا لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.والرقم القياسي لأسعار العقارات عبارة عن أداة إحصائية تقيس التغير النسبي في أسعار العقارات، وهي تستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوافرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة، وهذه البيانات هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناء عليه، تحسب الهيئة العامة للإحصاء المؤشر على أساس ربع سنوي حسب القطاع، ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية، وسنة الأساس للمؤشر هي "2014".يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقاري في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة في مجال العقارات، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنية بهذا المجال والإسهام في تنميته وتطوره بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.وتفيد بيانات الرقم القياسي لأسعار العقارات المعنيين والمهتمين بالتحليلات الإحصائية والاقتصادية الخاصة بتحرك أسعار العقارات، كما تسهم في وضع وبناء مجموعة من التنبؤات والتصورات المستقبلية للقطاع العقاري على مدى فترات زمنية مختلفة.