ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. والأسهم المالية تضغط على «المصرية»

أغلقت معظم البورصات الخليجية على ارتفاع أمس، بينما تراجعت السوق المصرية بضغط من الأسهم المالية.وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر أبوظبي 0.4 في المائة إلى 9904 نقاط، وهبط سهم بنك أبوظبي 1.43 في المائة، و"اتصالات" 1.31 في المائة، و"طاقة" 0.72 في المائة، و"الياه سات" 1.42 في المائة.وقفز مؤشر دبي الرئيس 1.6 في المائة إلى 3646 نقطة، مسجلا أفضل أداء له خلال يوم منذ 28 آذار (مارس)، وارتفع سهم "دبي التجاري" 1.05 في المائة، و"ديار للتطوير" 2.72 في المائة، و"سوق دبي المالي" 6.61 في المائة، و"دبي للاستثمار" 0.76 في المائة، و"إعمار العقارية" 2.29 في المائة، و"إعمار للتطوير" 8.99 في المائة، و"الإمارات دبي الوطني" 1.68 في المائة، ومجموعة جي إف إتش 1.7 في المائة، و"الاتحاد العقارية" 6.05 في المائة.واسترد المؤشر القطري مكاسبه الأولية، ليغلق مرتفعا 0.6 في المائة إلى 14006 نقاط، وأغلق سهم مصرف قطر الإسلامي على ارتفاع 3.5 في المائة، بينما ارتفع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 2 في المائة، كما انخفض سهم بنك قطر الوطني 2 في المائة.وهبط مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 2093 نقطة بضغط قطاعات المال والاتصالات والمواد الأساسية.وارتفع مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 4262 نقطة. ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، والمؤشرات القطاعية بشكل جماعي، وتصدرها "الصناعة" بنحو 0.46 في المائة، مدفوعا بارتفاع "الأسماك العمانية" 9.17 في المائة، و"جلفار للهندسة" 1.03 في المائة.وصعد مؤشر الكويت 1 في المائة إلى 9183 نقطة، وارتفعت سبعة قطاعات تصدرها "الصناعة" بنمو 3.07 في المائة، بينما تراجعت أربعة قطاعات أخرى بصدارة "الطاقة" بانخفاض 1.74 في المائة، في حين استقر قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية.وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.9 في المائة إلى 10627 نقطة. وأثر أداء الأسهم المالية في المعنويات في مصر، حيث أغلق سهم البنك التجاري الدولي منخفضا 2.8 في المائة.