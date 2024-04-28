«تاسي» يسعى للارتداد من أطول تراجعات منذ يناير بسيولة منخفضة 29 %

تراجع مؤشر "تاسي" للجلسة الخامسة ليغلق عند 12231 نقطة فاقدا 22 نقطة بـ0.19 % وسط تراجع معظم القطاعات والأسهم، وتراجعت وتيرة الانخفاض مع خبو النشاط لتسجل السوق أدنى سيولة منذ شهرين.

وعوضت السوق كثيرا من الخسائر بعد وصولها إلى مستويات الدعم التي أشير إليها سابقا عند 12200 نقطة، ما يظهر محاولة السوق للتماسك والارتداد بعد موجة تراجع هي الأطول منذ منتصف يناير.

الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر "تاسي" عند 12263 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12285 رابحا 0.3 %، بينما الأدنى عند 12185 نقطة فاقدا 0.6 %، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12231 نقطة فاقدا 22 نقطة بنحو 0.2 %.

وتراجعت السيولة 29 % بنحو ملياري ريال لتصل إلى 4.8 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 30 % بواقع 82 مليون سهم لتبلغ 189 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 16 % بنحو 77 ألفا لتصل إلى 400 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية تصدرها "المرافق العامة" بـ4.8 % ثم التأمين بـ2.7 %، وحل ثالثا الخدمات التجارية والمهنية بـ2.3 %، في حين تصدر المرتفعة "المواد الأساسية" بـ1.54 %، ثم "البنوك" بـ0.87 %، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بـ0.15 %.

وكان الأعلى تداولا، قطاع المواد الأساسية بنحو 23 % بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "البنوك" 10 %، ما يمثل 464 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 8 % بنحو 385 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ثمار" بنحو 9.9 % ليبلغ 14.44 ريال، يليه أنابيب السعودية بـ5.1 % ليصل إلى 86.20 ريال، وحل ثالثا سهم "أنابيب" 5 % حيث أغلق عند 182.60 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "تشب" بواقع 8 % ليغلق عند 30.65 ريال، يليه "الصقر للتأمين" بـ8 % إلى 30.65 ريال، وحل ثالثا سهم "سلامة" بمقدار 7 % ليقفل عند 32.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم أنابيب السعودية بقيمة 432 مليون ريال، يليه "أرامكو" بنحو 269 مليون ريال، وحل ثالثا "عذيب للاتصالات" بـ251 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

تراجعت السوق الموازية "نمو" 457 نقطة بنحو 1.7 % لتغلق عند 26230 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول 10 % ما يعادل 3.4 مليون إلى 31.3 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 34 % بواقع 960 ألف سهم لتبلغ 1.9 مليون سهم متداول، أما الصفقات فبلغت 2916 ألف صفقة بارتفاع 4 %بما يعادل 118 صفقة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "فيو" بنحو 9.4 % ليبلغ 80 ريالا، يليه "حديد وطني" بـ5.4 % ليصل إلى 2.95 ريال، وحل ثالثا سهم "نفوذ" 4.8 % حيث أغلق عند 19.50 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "المتحدة للتعدين" بواقع 10 % ليغلق عند 26.60 ريال، يليه "معيار" بـ7.6 % إلى 71.10 ريال، وحل ثالثا سهم "ابيكو" بمقدار 7.30 % مقفلا عند 34.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جاهز" بقيمة 12.5 مليون ريال، ثم "فش فاش" بـ2.6 مليون ريال، وحل ثالثا بنان بمبلغ 1.3 مليون.

وحدة التحليل المالي