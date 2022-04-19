نقاط البيع في السعودية تحقق نحو 10 مليارات ريال خلال أسبوع

حققت أكثر من 114.4 مليون عملية نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 10 أبريل حتى 16 أبريل 2022، بأكثر من 9.9 مليار ريال، مقابل 9.6 مليار ريال عن نفس الفترة السابقة.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6 ملايين بقيمة 1.1 مليار ريال، وبلغت عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 966 ألف، بقيمة 315 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 63 ألف بقيمة 73 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 672 ألف بقيمة 233.7 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 10.9 مليون بقيمة 627 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6.4 مليون بقيمة 703.7 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 972 ألف بقيمة 325.9 مليون ريال، وبلغت عدد العمليات في الفنادق 471 ألف بقيمة 302.3 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 892 ألف بقيمة 72.2 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 233 ألف بقيمة 252 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة أكثر من 13 مليون، بقيمة تجاوزت مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.8 مليون، بقيمة 242.3 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي أكثر من 25 مليون، بقيمة تجاوزت مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 28.8 مليون، بقيمة 1.4 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 426 ألف بقيمة 98.5 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 1.6 مليون، بقيمة 589.8 مليون ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 15.6 مليون، بقيمة 1.5 مليار ريال.

وبحسب "واس"، أعلى مستوى مناطق المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض أكثر من 30 مليون بقيمة تجاوزت 3 مليار ريال.