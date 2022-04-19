الأراضي البيضاء : 90 مليون م2 إجمالي مساحات الدورة الفوترية السادسة في الدمام

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في حاضرة الدمام صدرت على 250 أرضا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن بمجموع مساحات يتجاوز 90 مليون م2.

وبين أن فواتير الدورة السادسة لرسوم الأراضي في حاضرة الدمام صدرت مارس الماضي. داعيا ملاكها إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

وأوضح بيان اليوم أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 8300 فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم بما في ذلك فواتير الدورة السادسة للرسوم في حاضرة الدمام في مرحلتها الأولى لعام 1443 - 1444.

ونوه أن الفواتير تعد عقودا وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة. مشيرا إلى أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي "تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها". ويمكن الاطلاع على تفاصيل الدورات الفوترية للمدن الخاضعة للنظام عبر (رسوم الأراضي البيضاء).

يذكر أن البرنامج أعلن منتصف ديسمبر عن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في 140 حيا في الرياض بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى حسب الخريطة والنطاق المعتمد، على أن يبدأ إصدار فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض في الربع الثالث من 2022. داعيا ملاك الأراضي لتسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي التي تنتهي في 15 يونيو المقبل.

وكان برنامج "الأراضي البيضاء" أعلن الشهر الماضي أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في جدة صدرت على 340 أرضا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن وذلك بمجموع مساحات يتجاوز 90 مليون م2.