تحالف كوري اندونيسي لاستثمار 9 مليارات دولار في بطاريات السيارات الكهربائية

أعلنت إحدى شركات مجموعة "إل جي" الاقتصادية الكورية العملاقة اليوم توقيع اتحاد شركات "كونسرتيوم" كورية اتفاقا أوليا مع عدد من الشركات الإندونيسية لإقامة مشروع بقيمة 9 مليارات دولار لإنشاء سلسلة إمداد بطاريات السيارات الكهربائية في إندونيسيا.

ونقلت "بلومبيرج" عن بيان "إل جي إي إس" القول إن اتفاق إطار العمل غير الملزم الذي تم توقيعه يضم "إل جي إي إس" و"إل جي شيم" و "إل إكس إنترناشونال كورب" وعدد آخر من الشركات الكورية بجانب "بي تي أنيكا تامبانج" الإندونيسية وشركة تعدين و"إندونيسيا باتري كورب".

ويستهدف المشروع إنشاء سلسلة إمداد متكاملة لبطاريات السيارات الكهربائية تشمل كل مراحل إنتاج البطاريات بدءا من شراء المواد الخام وتصنيع المكونات الأساسية ثم تصنيع خلايا البطاريات. يذكر أن إندونيسيا هي أكبر منتج لمعدن النيكل في العالم والذي يعتبر مكونا أساسيا لبطاريات السيارات الكهربائية.