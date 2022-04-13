«الوطنية للإسكان»: 500 ألف مستفيد من القروض العقارية

قال المهندس محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، إن حجم القروض العقارية خلال الأعوام الماضية وصل إلى أكثر من 500 ألف مستفيد، لافتا إلى أن الشركة أسهمت في رفع نسبة التملك من 46 في المائة في عام 2018 إلى 60 في المائة في عام 2020.وأكد البطي خلال إثنينية الحوار التي نظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، في الرياض، لتسليط الضوء على قضايا الإسكان وأهميتها للمجتمع وجودة الحياة، الاستمرار في تنفيذ المشاريع للوصول إلى 300 ألف وحدة سكنية إلى عام 2025.وأشار إلى أن المطورين العقاريين لهم دور في تمكين القطاع الخاص من تطوير منتجات مدعومة من وزارة الإسكان، كما أن الشركة لديها اليوم أكثر من 80 مطورا في 17 مدينة في المملكة، و124 ألف وحدة سكنية.ولفت إلى أن الشركة الوطنية تقوم على عدد من الحلول والأعمال أهمها منصة سكني التي تعد المحطة الأولى لكل المستفيدين للتقديم على المنتجات وربط الجهات التمويلية والجهات التطويرية بالمستفيدين، وقد تمكنت المنصة خلال الأعوام الماضية من الوصول إلى أكثر من 500 ألف مستفيد.وأوضح أن الشركة تعمل على أن تكون ممثلة للقطاع الخاص فيما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم الوصول إلى الخدمات العقارية.وأشار البطي إلى أن القطاع العقاري يقوم على تشغيل أكثر من 120 فرصة وخدمة تتحرك مع تحرك القطاع، كما أسهم في إيجاد 620 صناعة منها دراسات فحص التربة وقطاع الأسمنت وقد أصبح سوقا كبيرة للشركات التي وصلت خلال المشاريع القائمة حاليا إلى أكثر من 800 مليون ريال دفعت للشركات المختصة في فحص التربة، وتعد فرصة للسوق المحلية.