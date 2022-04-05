القطاع الخاص في منطقة اليورو يحافظ على زخم النمو 

أظهرت نتائج نهائية لمسح أجرته مؤسسة "إس آند بي جلوبال" للتصنيف الائتماني اليوم أن اقتصاد منطقة اليورو حافظ على زخم النمو في مارس وسط تراجع القيود المرتبطة بمكافحة وباء كورونا.

وسجل مؤشر الإنتاج المركب 54.9 نقطة في مارس، بانخفاض طفيف عن فبراير (55.5 نقطة)، بينما كانت القراءة السريعة 54.5 نقطة.

وكان قطاع الخدمات هو المحرك الرئيسي للتوسع، حيث سجل نموا أكبر بشكل طفيف. وتوسع الإنتاج الصناعي في مارس، ومع ذلك كان التوسع هو الأضعف خلال سلسلة من النمو على مدى 21 شهرا.

وبحسب "الألمانية"، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات بشكل طفيف إلى 55.6 من 55.5 الشهر الماضي، وجاء أعلى من القراءة السريعة 54.8.

وحذر كبير خبراء اقتصاد الأعمال لدى "إس آند بي جلوبال"، كريس ويليامسون، من أن مرونة الاقتصاد سوف تتعرض لاختبار خلال الشهور المقبلة بسبب الرياح المعاكسة التي تشمل ارتفاعا إضافيا في تكاليف الطاقة وأسعار السلع الأخرى بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن تدهور حالة سلاسل التوريد.