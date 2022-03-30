ارتفاع معدل التوطين في القطاع الخاص السعودي لمستوى تاريخي عند 23.63 %

ارتفع معدل التوطين (نسبة السعوديين من المشتغلين) في القطاع الخاص السعودي إلى 23.63 في المائة بنهاية الربع الرابع من عام 2021 مقابل 23.59 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام ذاته.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، يعد معدل التوطين في القطاع الخاص السعودي بنهاية الربع الرابع 2021 هو الأعلى تاريخيا.

وبلغ عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص بنهاية الربع الرابع 1.91 مليون مشتغل من الإجمالي (سعوديين وغير سعوديين) البالغ 8.08 مليون مشتغل. فيما كان عدد المشتغلين السعوديين بنهاية الربع الثالث 1.83 مليون مشتغل من الإجمالي البالغ 7.74 مليون مشتغل.