مجلس الأعمال السعودي الأمريكي و"تحلية المياه" يعقدان اجتماعا لبحث فرص الأعمال في قطاع المياه

بحث مجلس الأعمال السعودي الأمريكي سبل تعزيز الأعمال التجارية السعودية - الأمريكية في قطاع المياه في المملكة خلال اجتماعه مؤخرا في ولاية كاليفورنيا الذي جمع ممثلي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإدارة المياه الأمريكية في لونغ بيتش.

وترأس الاجتماع المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي ديلانو روزفلت ومحافظ المؤسسة العاملة لتحلية المياه عبدالله العبدالكريم، وناقشوا خلال اجتماعهم دور المؤسسة في مجال الطاقة والتقنيات المستدامة وفرص التعاون المشترك في مشاريع تحلية المياه.

وبحسب "واس"، أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عبدالله العبدالكريم في كلمته خلال الاجتماع على طموح المملكة في أن تصبح دولة رائدة على مستوى العالم في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في المملكة.

وأوضح أن المملكة تسعى لكل ما يخدم قطاع المياه وتعزيز البحث والتكنولوجيا التطبيقية، والذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

ومن جانبه أعرب ديلانو روزفلت عن أهمية جهود المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المستمرة في تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة والبيئة وتحقيق المستهدفات في صناعة المياه بالمملكة.

حضر الاجتماع عدد من شركات المياه الأمريكية البارزة والمقاولون والاستشاريون والمصنعون من ذوي الخبرة في تقنيات الطاقة المتجددة وهندسة المياه وأحدث ابتكارات تحلية المياه.