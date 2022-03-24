الصين: اتهامات الناتو لنا بدعم روسيا "نشر للتضليل" .. أوكرانيا يجب أن تصبح جسرا بين الشرق والغرب بدلا من لعبة بين القوى العظمى

اعتبرت الصين اليوم أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ينشر التضليل"، وذلك ردا على اتهامه لها بتوفير دعم لروسيا خلال الأزمة الأوكرانية، في ظل ضغوط غربية متنامية على بكين لابعادها عن موسكو.

ورفضت الصين الى الآن أن تدين بصراحة العملية الروسية، كما تتأخر عن دول عدة في توفير مساعدة انسانية لكييف.

واتهم ستولتنبرغ الأربعاء الصين بدعم روسيا سياسيا من خلال نشر أكاذيب صارخة ومعلومات مضللة، وحذّرها من توفير دعم مادي لنشاطاتها الحربية.

وردا على ذلك، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين أن اتهام بكين بدعم موسكو عبر الترويج لمعلومات خاطئة بشأن أوكرانيا، هو في ذاته نشر للتضليل.

وبحسب "الفرنسية" شدد خلال ندوة صحافية دورية على أن موقف الصين يتناسق مع رغبات معظم الدول.. أي اتهامات غير مبررة أو شكوك حيال الصين ستُهزم".

وأضاف "لقد كررنا مرارا بأن أوكرانيا يجب أن تصبح جسرا بين الشرق والغرب، بدلا من أن تكون على الجبهة في لعبة بين القوى العظمى".

وسبق لواشنطن أن أثارت مخاوف بشأن امكان لجوء بكين الى مساعدة موسكو مع احتدام النزاع في أوكرانيا. الا أن مسؤولا أمريكيا أكد الثلاثاء ألا دليل لدى الولايات المتحدة حتى الآن على إرسال بكين شحنات أسلحة الى موسكو.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان "لم نر أي تزويد بمعدات عسكرية من قبل الصين الى روسيا .. لكن بالطبع هذا أمر نقوم بمراقبته عن كثب".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذّر نظيره الصيني شي جينبينغ خلال مكالمة الجمعة من عواقب ستواجهها الصين في حال ساعدت جارتها روسيا.

وقال ستولتنبرغ الأربعاء إن الصين وفرت لروسيا الدعم السياسي ومن ضمنه نشر أكاذيب صارخة ومعلومات مضللة .. الحلفاء قلقون من احتمال قيام الصين بتوفير الدعم المادي لروسيا".

وأتت تصريحات الأمين العام للحلف عشية اجتماع قمة طارئ يعقده قادته الخميس بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأضاف ستولتنبرغ: "أتوقع أن يدعو القادة الصين لتحمل مسؤولياتها كعضو في مجلس الأمن الدولي، والامتناع عن دعم جهود موسكو الحربية، والانضمام إلى باقي دول العالم في الدعوة إلى نهاية فورية وسلمية للأزمة".