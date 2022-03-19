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جونسون: لا عودة للعلاقات إلى طبيعتها مع بوتين

جونسون: لا عودة للعلاقات إلى طبيعتها مع بوتين

الاقتصادية من الرياض

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت إن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون خطأ بعد غزو موسكو لأوكرانيا، بحسب "رويترز" .
وأضاف جونسون في مؤتمر لحزب المحافظين "محاولة إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع بوتين بعد ذلك، مثلما فعلنا في 2014، ستكون بمثابة ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى".

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