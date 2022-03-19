السعودية تفوز برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

فازت المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) للدورة 2022- 2024م وذلك عقب إعلان ترشح المملكة وفوزها في الانتخابات التي أجريت اليوم, ضمن أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة المعهد (SMIIC) الذي تستضيفه العاصمة الرياض.

وأعرب الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة عن فخره واعتزازه بما قدمته المملكة من جهود خلال سنوات توليّها رئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، وما تحقق خلال تلك الفترة من قرارات فعالة ومشتركة، متعهداً بمواصلة العمل في رئاسة مجلس إدارة المعهد، لدعم الجهود والاستمرار في توطيد أواصر التكامل والتعاون فيما بين الدول الأعضاء، بما يخدم النمو الاقتصادي للدول الإسلامية.

ويهدف معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) إلى تفعيل التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مجال أنشطة التقييس لتعزيز النمو الاقتصادي والصناعي، وتعظيم الاستفادة من التجارة البينية بين الدول الأعضاء، كما يعمل المعهد على تطوير إطار عمل تكاملي، يرسخ التعاون والتكامل كمبدأ أساسي في تحقيق مصالح الدول الأعضاء بشكل عام، إلى جانب تطوير منظومة البنية التحتية لأنشطة التقييس والجودة في الدول الإسلامية، عبر تفعيل دور لجان العمل الفنية المتخصصة في المعهد.

