الاقتصاد السعودي ينمو في 2021 بأسرع وتيرة في 6 سنوات بـ 3.2 %

نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للسعودية (الاقتصاد السعودي) بنسبة 3.2 في المائة خلال عام 2021.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، يعد ذلك أفضل نمو خلال 6 سنوات أو منذ أن نما 4.1 في المائة في عام 2015.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرتها ربع السنوية عن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2021، وبحسب هذه النشرة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2021 ارتفاعا بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021 ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بالعام السابق 2020.

وبحسب نتائج النشرة، فقد حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي خلال الربع الرابع من عام 2021 نموا إيجابيا بنسبة 10.8 في المائة مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020، بينما حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي لعام 2021 نموا إيجابيا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالعام السابق 2020.

وأعلنت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص قد حقق خلال الربع الرابع من عام 2021 نموا إيجابيا بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020، فيما حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص لعام 2021 نموا إيجابيا بنسبة 6.2 في المائة مقارنة مع العام السابق 2020.

وأشارت النشرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسمية قد حقق خلال الربع الرابع من عام 2021 ارتفاعا بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.