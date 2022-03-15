روسيا تمنع بايدن وبلينكن ومسؤولين أمريكيين كبارا آخرين من دخول أراضيها

قالت روسيا اليوم الثلاثاء إنها وضعت الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين كبارا آخرين على "قائمة الممنوعين" من دخول أراضيها.

وأُدرجت أسماؤهم، إلى جانب وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وآخرين، في قائمة تضم 13 فردا مُنعوا من دخول روسيا ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين روس. وشملت العقوبات كذلك وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، بحسب "رويترز" .

لكن وزارة الخارجية قالت إنها تحافظ على علاقات رسمية مع واشنطن وإذا لزم الأمر فستضمن إمكانية إجراء اتصالات رفيعة المستوى مع المدرجين في القائمة.