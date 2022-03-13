"سكني" يصدر 2672 عقدا إلكترونيا للأراضي السكنية خلال فبراير

أصدر برنامج سكني 2672 عقدا إلكترونيا للأراضي السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال فبراير عبر تطبيقه الإلكتروني ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها لتسهيل التملك تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح "سكني" أن الأراضي شملت 369 أرضا في الرياض و 1545 في مكة المكرمة و 41 في المدينة المنورة و 126 في القصيم و 193 في الشرقية و 64 في عسير و 69 في حائل و 15 في الشمالية و 69 في جازان و 144 في نجران و 16 في الباحة و 10 في الجوف و 11 في تبوك.

وأشار إلى أن هذا العدد يأتي امتدادا لما سبق إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق "سكني" للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة. منوها إلى أن مساحات الأراضي تصل إلى 500 م2.