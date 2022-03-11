الاتحاد الألماني للمزارعين يتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

يتوقع الاتحاد الألماني للمزارعين أن ترفع الأزمة في أوكرانيا تكلفة المواد الغذائية .

وقال رئيس الاتحاد يواخيم روكفايد في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية الصادرة اليوم: "نتوقع أن تؤدي الحرب إلى ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك"، مشيرا إلى أن هناك بوادر في اختناقات إمدادات الأسمدة على سبيل المثال، مضيفا أن الأسعار مرتفعة للغاية ومن المحتمل أن تستمر في الارتفاع.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، قال روكفايد إن الإمدادات الغذائية في ألمانيا مؤمنة حاليا. ومع ذلك، هناك خطر كبير يتمثل في انخفاض أحجام المحاصيل بسبب نقص توافر الأسمدة، على حد قوله.

وقبل اجتماع وزراء الزراعة في مجموعة السبع اليوم، حذر روكفايد من اختناقات الإمدادات المرتبطة بالحرب، موضحا أن أي تراجع محتمل في إمدادات الحبوب الأوكرانية سيضر بمناطق أخرى أكثر من أوروبا، وقال: "إمدادات الحبوب مضمونة بسبب ارتفاع مستوى الإنتاج الذاتي"، وفقا لـ"الألمانية".

وتعتبر أوكرانيا منتجا مهما للقمح في أوروبا، ولكن يتم أيضا حصاد كميات كبيرة من القمح في بعض دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يمكن أن يؤثر الإنتاج في أوكرانيا على الأسعار في جميع أنحاء العالم. وأنتجت فرنسا على سبيل المثال قمحا أكثر بكثير من أوكرانيا في عام 2020، بحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وأنتجت ألمانيا تقريبا بقدر ما أنتجته أوكرانيا.