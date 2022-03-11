كثر الحديث أخيرا عن مضادات الأكسدة Antioxidants وأهميتها لتعزيز الصحة العامة للإنسان ودورها في إكساب الجسم مناعة ذاتية والحد مما قد تسببه الجذور الحرة Free radicals من أضرار على الجسم، وذلك من خلال توفير الإلكترون الحر الذي يرتبط مع الإلكترون الحر الآخر الناتج من عملية التأكسد فتصبح معتدلة، وبالتالي فإن حاجة الجسم إلى مضادات الأكسدة أمر لا غنى عنه. الجذور أو الشوارد الحرة هي مركبات وجزيئات غير مستقرة ينتجها الجسم كردة فعل للعوامل البيئية والضغوطات التي يتعرض لها مثل التلوث أو التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتدخين وغير ذلك، فما لم يحتو الجسم على كمية كافية من مضادات الأكسدة للحد من عمل الجذور الحرة، فإن ذلك سيقود إلى تدمير بعض الخلايا ويؤدي إلى تفاعلات متسلسلة تنتهي ببعض الأمراض الخطيرة كأمراض القلب والأوعية الدموية مثل احتشاء عضلة القلب، وإلى بعض الأمراض الانتكاسية المرتبطة بالتقدم في السن مثل الخرف وتصلب الشرايين والتهاب المفاصل والشلل الرعاش، وإلى إضعاف نظام المناعة في الجسم وهشاشة العظام وسرعة ظهور التجاعيد وبعض أمراض العيون وغير ذلك. يحارب الجسم الجذور الحرة بوساطة نوعين من مضادات الأكسدة، النوع الأول، مضادات ينتجها الجسم بنفسه مثل الميلاتونين وأنزيم كيو 10 "Q 10" وكذلك أنزيم الكاتاليز Catalase وغيرها. النوع الثاني، مضادات الأكسدة الموجودة في النظام الغذائي وتكون على شكل فيتامينات ومعادن وغيرها من مكونات الطعام. من أهم المواد فيتامين أ Vit.A ويتوفر هذا الفيتامين في عديد من الخضراوات والفواكه مثل الجزر والفراولة والحمضيات والسبانخ وفي البيض والكبد وزيت السمك. وفيتامين هـ Vit.E، الذي يوجد في الزيوت النباتية والمكسرات والأفوكادو. وفيتامين ج Vit.C المتوافر في الفواكه الحمضية كالليمون والبرتقال وكذلك في الطماطم والفلفل الأخضر والبروكلي والخضار الورقية. ومن مضادات الأكسدة الكاروتين Carotene ويوجد في البطاطا الحلوة والفلفل الأحمر والأصفر وفي اليقطين، والمانجا، والمشمش، والجزر. وكذلك اللايكوبين Lycopene المتوافر في البطيخ والبابايا والجزر وفاكهة الجريب فروت والمشمش. أما السيلينيوم Celenium فيتوفر في اللحوم والأسماك والبيض والحبوب الكاملة. من هنا يتضح جليا وعلى ضوء الدراسات العلمية أن تنويع الغذاء بحيث يشتمل على جميع العناصر التغذوية المهمة هو أفضل الطرق للحصول على الكمية اللازمة من مضادات الأكسدة، وبالتالي المحافظة على صحة الجسم ومناعته.