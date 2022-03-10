مستشار اقتصادي في سفارة واشنطن في الرياض لـ " الاقتصادية": 400 شركة أمريكية تبحث الاستثمار في السعودية

يبدأ اليوم الخميس وفد أمريكي رفيع المستوى مكون من شركات ورجال أعمال زيارة رسمية ذات إبعاد استثمارية كبيرة، وتأتي هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد تجاري أمريكا بعدة انتشار جائحة فيروس كورونا والتي عطلت الأعمال التجارية بسبب الإغلاقات العامة في كافة قطاعات الأعمال.

وتقود وزارة التجارة الأمريكية هذا النشاط تحت مظلة أكثر من 140 شركة أمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن جانبه قال لـ " الاقتصادية" جيمس جولسن مستشار للشؤون التجارية وكبير المسؤولين التجاريين في سفارة الولايات المتحدة في الرياض في تصريح خاص بمناسبة هذه الزيارة أن حكومة الولايات المتحدة تدرك إن الشركات المشاركة في وفد Trade Winds تمتلك الإمكانات الكبيرة، مشيرا إلى بحثهم عن الشركاء السعوديين المناسبين لمساعدتهم على الاستفادة من هذه الإمكانات وتوسيع أعمالهم هنا.

وقد تم تنظيم ما يسمى ببرنامج Trade Winds من قبل إدارة التجارة الدولية (ITA) لمساعدة الولايات المتحدة لمساعدة الشركات التي تسعى للتوسع في أسواق جديدة.

وبين جيمس جولسن أنه خلال اليوم الأول من برنامج الرياح التجارية ، سيشارك المندوبون في زيارة ميدانية لهيئة تطوير بوابة الدرعية لمشاهدة المثال الفريد للتراث السعودي والمشاريع الضخمة التي نشأت نتيجة لرؤية 2030. وخلال اليوم الثاني من البرنامج ، سيحظى المندوبون بيوم كامل من اللقاءات بين الشركات والجهات الحكومية في اتحاد الغرف السعودية.

وذكر مستشار للشؤون التجارية وكبير المسؤولين التجاريين في السفارة الأمريكية في الرياض، أن العلاقة التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة والسعودية صنعت فرصا لآلاف الوظائف في كلا البلدين.

وأضاف:"بلغ بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في السعودية نحو 11.3 مليار دولار في عام 2020. وفي نفس الفترة ، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية في الولايات المتحدة 10.6 مليار دولار".

واكد المستشار الاقتصادي :"وفقًا لغرفة التجارة الأمريكية فأنه يوجد أكثر من 150 مقرا للشركات الأمريكية، وهناك أيضًا الآلاف من الأمريكيين الشركات التي ليس لديها مكاتب في السعودية حتى الآن ولكن يسعدها القيام بأعمال تجارية مع شركاء وشركات سعودية، مشددا على أن فرص الاستثمار كثيرة بين الولايات المتحدة والسعودية".