إصدار 18 رخصة بيع على الخارطة لمشاريع صغيرة ومتوسطة خلال شهرين

أعلنت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، إصدار 18 رخصة للبيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعدد 493 وحدة سكنية منذ بداية العام حتى نهاية شباط (فبراير)الماضي 2022، وبذلك يمثل هذا النمو نحو 50 في المائة من إجمالي عدد الوحدات المرخصة لعام 2021، التي بلغت 988 وحدة لعدد 41 مشروعا سكنيا.وأوضح نايف الشريف، الأمين العام لـ "وافي"، أن هذا النمو يعود إلى ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنتج البيع على الخارطة ومدى جدواه الاستثمارية والفرص التي يوفرها في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن إجمالي أعداد وحدات المشاريع العقارية تحت الإنشاء التي يشرف عليها برنامج "وافي" حاليا وصل إلى أكثر من 167 ألف وحدة ضمن 158 مشروعا عقاريا.وأكد الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة، في بيان نشرته اللجنة أمس، تحقيق رخص البيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نموا قدره 485 في المائة في 2021، مقارنة بـ2020.وأضاف الشريف أن هذا النمو يأتي امتدادا لحرص البرنامج على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية.يذكر أن برنامج "وافي" يعمل على تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشاريع متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقارية، ويمنح تراخيص البيع والتسويق على الخارطة لجميع المشاريع العقارية السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، إضافة إلى رخصة التأجير على الخارطة، التي تم إطلاقها أخيرا، لزيادة المعروض من الوحدات العقارية وتعزيز الاستثمار في القطاع والإسهام في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية.