توفير مساكن مجهزة للأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي بمنطقة قوز النكاسة

قدمت الأجهزة التنفيذية، بإشراف اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، حزمة من وسائل الدعم الاجتماعي لسكان منطقة قوز النكاسة، منذ بدء الأعمال الميدانية للتطوير، مطلع فبراير الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي لمشروع معالجة الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي، أنه تم توفير مساكن مجهزة لجميع الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى تجهيز عدد من المنازل لاستخدامها عند الحاجة.

وأكد أنه بالإضافة للدعم الاجتماعي، فإن الجهات التنفيذية بالمشروع قدمت الدعم الاقتصادي والقانوني للأسر السعودية والمقيمين، حيث تم توزيع مساعدات غذائية شملت الوجبات والمياه وحليب الأطفال، كما وفرت خدمات نقل الأثاث للمحتاجين. وأشار، إلى أن القطاع غير الربحي أسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات للأسر المحتاجة، إذ بلغ عدد الجمعيات الخيرية المشاركة 44 جمعية، إضافة إلى وجود 182 متطوعاً.

وعلى صعيد الدعم القانوني، أبان الدكتور مغربي، أن المديرية العامة للجوازات، تولت تصحيح الأوضاع النظامية لبعض مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الجالية البرماوية، بعد أن أدرجت خدمة تجديد إقاماتهم عبر منصة أبشر، وخصصتها للجالية البرماوية القاطنة في حي النكاسة، حيث استفاد من الخدمة حتى الآن 8002 متقدم ، ولازال استقبال طلبات المتقدمين مستمراً، مشدداً على ضرورة استيفاء المستندات والشروط المطلوبة للاستفادة من الخدمة وتجنب رفض الطلبات.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية تشرف على تنفيذ إستراتيجية شاملة لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة مرتكزة على البعدين الإنساني والمكاني في عدد من المحاور، وهي المحور القانوني، والعمراني، والأمني، والاجتماعي، والاقتصادي.

يذكر أن الأعمال الميدانية في منطقة قوز النكاسة تسير بخطى متسارعة، حيث أزالت الجهات التنفيذية في المرحلة الأولى، 673 عقارًا واقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية من قوز النكاسة، ولازالت أعمال المرحلة الثانية مستمرة في المنطقة الشمالية الغربية، وستعمل المرحلة الثالثة على إزالة المنطقة الجنوبية الغربية من منطقة قوز النكاسة، وقد بلغ العدد الكلي للعقارات المزالة في جميع مراحلها، حتى اليوم، 2126 عقارًا من العدد المستهدف البالغ 4080 عقارًا .