"إنفاذ" يشرف على 9 مزادات عقارية في 9 مدن لاستعراض 61 عقارا

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 9 مزادات علنية تقام على عقارات ومنقولات في 9 مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 7 إلى 16 مارس 2022. وتعرض المزادات 61 أصلا من العقارات تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وعمائر وأراض زراعية إضافة إلى الفلل والوحدات السكنية.

وتبدأ بمزاد عالية الخفجي الإلكتروني المقام على فرصة عقارية ثم مزاد الشروق الحضوري المقام على 15 عقارا في حائل ومزاد بيادر القصيم الإلكتروني المقام على 4 عقارات ومزاد بيادر القصيم الحضوري الذي يقام على عقارين ومزاد أعالي طيبة الحضوري المقام على 7 عقارات في المدينة المنورة ومزاد الفخامة الحضوري المقام على 4 عقارات في الرياض ومزاد شمال المملكة الإلكتروني المقام على 12 عقارا في تبوك وسكاكا ورفحاء وتيماء ومزاد الثريا الحضوري المقام على 6 عقارات في الرياض ومزاد رحاب المدينة الحضوري المقام على 10 عقارات.