الصين تعزز تدريجيا الخدمات للعلاج من الأمراض بما في ذلك السرطان

قال تقرير عمل حكومي صدر في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان في الصين اليوم السبت إن الصين ستعزز تدريجيا الخدمات للوقاية من من الأمراض وعلاجها، بما في ذلك أمراض شرايين القلب والدماغ والسرطان.

وذكر التقرير أن الدولة ستكثف أيضا جهودها لضمان توفير الأدوية للأمراض النادرة.