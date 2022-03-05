أبرز تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

مجموعات فرنسية عملاقة في مجال السلع الفاخرة تعلق نشاطها في روسيا

أعلنت شركات السلع الفاخرة الفرنسية "ال في ام اتش" و"كيرينغ" و"ايرميس" و"شانيل" الجمعة الإغلاق "المؤقت" لمتاجرها في روسيا بعد غزو قواتها أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير.

وقال ناطق باسم "ال في ام اتش" لوكالة فرانس برس "نظرا للظروف الحالية في المنطقة، تأسف +ال في ام اتش+ لإعلان الإغلاق المؤقت لمتاجرها في روسيا اعتبارا من 6 آذار/مارس".

وتدير المجموعة 124 متجرا في روسيا.

وأضاف الناطق "إضافة إلى دعم عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر" عبر تبرع بقيمة خمسة ملايين يورو، "تقف المجموعة إلى جانب 3500 موظف في روسيا وعائلاتهم".

وأوضح الناطق باسم المجموعة المملوكة من رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو "بالنسبة لموظفي المجموعة في أوكرانيا، سيتم الحفاظ على رواتبهم وسيستفيدون من دعم محدد خلال هذه الفترة، لا سيما من خلال برنامج الدعم المالي والنفسي LVMH Heart Fund".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت دار "شانيل" في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس أنه "في ضوء مخاوفنا المتزايدة بشأن الوضع الحالي، وتنامي حالة الضبابية وتعقيدات العمل"، قررت المجموعة الفرنسية "تعليق أنشطتها مؤقتًا في روسيا".

وتدير "شانيل" 17 متجراً خاصاً في روسيا، إضافة إلى نقاط بيع في المتاجر الكبرى، ويبلغ عدد موظفيها في البلاد 371.

وأوضحت "شانيل" في البيان "لن نسلم بعد الآن منتجاتنا إلى روسيا، سنغلق متاجرنا وقد أوقفنا بالفعل التجارة الإلكترونية. سلامة موظفينا هي أولويتنا وسنظل على اتصال وثيق بفرقنا المحلية التي سنواصل دعمها".

والجمعة أيضا، أعلنت دار "ايرميس" الفرنسية "القلقة جدا إزاء الوضع الحالي في أوروبا"، عبر صفحتها على موقع "لينكد إن"، قرارها "الإغلاق المؤقت" لمحلاتها الثلاثة في روسيا، بما في ذلك متجر في مركز التسوق الشهير "غوم"، و "تعليق" كل أنشطتها التجارية اعتبارا من مساء الجمعة.

وقالت المجموعة التي توظف حوالي ستين شخصا في البلاد "سنواصل دعم فرقنا هناك".

وبعدما أشارت "ايرميس" خلال نشر نتائجها في 18 شباط/فبراير إلى أنها تخطط لافتتاح متجر في سانت بطرسبرغ عام 2022، تم تأجيل المشروع "إلى أجل غير مسمى"، على ما أعلن ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس.

من جانبها، أعلنت مجموعة "كيرينغ" التي لها حضور أكثر تواضعا في روسيا، أنها ستغلق متجريها و نقاط البيع الأربع الأخرى في البلاد مساء الجمعة. ويعمل في هذه المواقع نحو 180 شخصا في روسيا.

وقد اتصلت وكالة فرانس برس بـ"لوريال" للحصول على تعليق لكن المجموعة الفرنسية العملاقة في صناعة مستحضرات التجميل رفضت الإدلاء بأي تصريح.

وكانت مجموعات دولية كبرى أخرى قد أعلنت تعليق نشاطها في البلاد، لا سيما شركة الأثاث السويدية العملاقة "ايكيا" التي أوضحت لوكالة فرانس برس الخميس أن "الحرب كان لها أثر بشري هائل وأدت أيضا إلى تعطيل خطير لسلسلة الإنتاج والتجارة".

روسيا تواصل الهجوم واسع النطاق في أوكرانيا



ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع اليوم السبت أن القوات الروسية تواصل هجومها واسع النطاق في أوكرانيا.

وأكدت الوزارة أن وحداتها أوقفت إطلاق النار وفتحت ممرات آمنة للأغراض الإنسانية قرب مدينتي فولنوفاخا وماريوبول اللتين تحاصرهما القوات الروسية.

برنامج الأغذية العالمي: وضع الإمدادات في أوكرانيا صعب

في خضم التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، تتصاعد المخاوف من نقص الطعام ومياه الشرب في بعض الأماكن في البلاد.

وقال مارتن فريك، مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في ألمانيا، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية: تدهور وضع المواطنين في أوكرانيا بشكل كبير نتيجة القتال المرير، مضيفا أن المواطنين هناك يقيمون في أقبية ولا يمكنهم توفير إمدادات الغذاء إلا في ظل خطورة كبيرة.

وقال فريك: "نتلقى تقارير من كييف وخاركيف تفيد بأن الطعام ينفد وأن مياه الشرب أصبحت نادرة"، مشيرا إلى أن برنامج الأغذية العالمي يوسع وجوده في جميع أنحاء المنطقة، "لكنه في سباق مع الزمن".



باي بال للخدمات المالية عبر الإنترنت توقف أنشطتها في روسيا



أوقفت شركة باي بال القابضة للمعاملات المالية عبر الإنترنت خدماتها في روسيا صباح اليوم السبت استنادا إلى "الظروف الراهنة" لتنضم بذلك إلى الكثير من الشركات المالية والتكنولوجية التي علقت عملياتها هناك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للشركة دان شولمان في بيان "في ظل الظروف الراهنة نعلق خدمات باي بال في روسيا". وأضاف أن الشركة "تقف إلى جانب المجتمع الدولي في إدانة العدوان العسكري الروسي العنيف في أوكرانيا".

وذكر متحدث باسم الشركة أن باي بال ستدعم عمليات السحب "لفترة من الوقت مما يضمن توزيع أرصدة الحسابات تماشيا مع القوانين واللوائح المعمول بها".

وتوقفت باي بال، التي سمحت فقط بالمعاملات عبر الحدود من قبل مستخدمين في روسيا، عن قبول مستخدمين جدد في البلاد يوم الأربعاء.

ودعا مسؤولون بالحكومة الأوكرانية باي بال إلى مغادرة روسيا ومساعدتهم في جمع تبرعات.

وقالت باي بال يوم الجمعة إنه "منذ بداية الغزو ساعدت باي بال في جمع أكثر من 150 مليون دولار للمؤسسات الخيرية التي تدعم جهود الإغاثة في أوكرانيا وهي واحدة من أكبر الجهود التي نراها في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن".

استبعاد الأسهم الروسية من مؤشري ستاندرد آند بورز وداو جونز

استبعدت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" للخدمات المالية الأمريكية جميع الأسهم الروسية من مؤشريها.

وأعلنت شركة "اس آند بي جلوبال" للتداول أن التغيير سوف يدخل حيز التنفيذ قبيل افتتاح تعاملات يوم 9 مارس، وسيطبق على جميع الأسهم المدرجة أو الموجودة في روسيا بالإضافة إلى إيصالات الإيداع الأمريكية وإيصالات الإيداع العالمية.

كما ستجرد الهيئة المشرفة على مؤشري داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 روسيا من مكانتها في الأسواق الناشئة ويعيد تصنيفها إلى "مستقلة".



"سامسونج" تعلن تعليق الشحنات إلى روسيا

قالت شركة سامسونج إليكترونيكس اليوم إنها علقت الشحنات إلى روسيا "بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية".

وأضافت الشركة في بيان "نواصل بفعالية مراقبة هذا الوضع المعقد لتحديد خطواتنا التالية".

وقالت إن سامسونج ستبرع أيضا بستة ملايين دولار، بما في ذلك مليون دولار من الإلكترونيات الاستهلاكية، بالإضافة إلى تبرعات طوعية من الموظفين، لدعم الجهود الإنسانية بفعالية "في جميع أنحاء المنطقة" بما في ذلك مساعدة اللاجئين.



سنغافورة تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا

أعلنت سنغافورة اليوم فرض عقوبات على روسيا تشمل 4 بنوك وحظر تصدير للإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والمواد العسكرية في خطوة نادرة من المركز المالي الآسيوي. ونادرا ما تفرض سنغافورة عقوبات خاصة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "لا يمكننا قبول التدخل الروسي في سيادة ووحدة أراضي دولة أخرى ذات سيادة".

الكرملين: الغرب يتصرف مثل العصابات مع روسيا

قال الكرملين اليوم السبت إن الغرب يتصرف مثل العصابات مع روسيا، مضيفا أن موسكو أكبر من أن يعزلها أحد والعالم أكبر من الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن الغرب يشن "حرب عصابات اقتصادية" على روسيا، مضيفا أن موسكو سترد. ولم يحدد الرد الروسي، لكنه ذكر أنه سيكون وفقا للمصالح الروسية.

وأضاف أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات الطاقة الروسية سيحدث هزة كبيرة في أسواق الطاقة.

فيسبوك: حجب الإعلانات القادمة من روسيا على مستوى العالم

تعتزم شركة فيسبوك حجب الإعلانات القادمة من روسيا على مستوى العالم.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته ليلة السبت الماضية مجموعة ميت المالكة لشركة فيسبوك، وتطبيقي واتس آب، وانستجرام لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو.

وذكرت ميتا أن نظام الإعلان في روسيا تم إيقافه بالكامل، وهو ما يعني أن المعلنين الروس لن يمكنهم وضع إعلاناتهم في روسيا فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضا.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت هيئة تنظيم الإنترنت الروسية "روسكوماندزور" أمس الجمعة حجبها شبكة فيسبوك كليا داخل روسيا، وسبق ذلك إعاقة عمل الشبكة.

وقالت "روسكوماندزور" إن سبب قرارها بحق فيسبوك هو "التمييز ضد وسائل إعلام روسية"، وذلك بعد أن قيدت فيسبوك ظهور بعض وسائل الإعلام الروسية الحكومية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت ميتا أنها تعمل على إبقاء خدمات شركتها قائمة في روسيا بقدر المستطاع، رغم الحجب المعلن.

غازبروم الروسية : ضخ الغاز عبر أوكرانيا وفقا لطلبات العملاء

أعلنت شركة غازبروم عملاق الغاز الروسية في بيان ،أنها تضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا وفقا لطلبات العملاء.

ووصل حجم التدفقات 5ر109مليون متر مكعب اليوم السبت ، تمشيا مع حجم الضخ أمس الجمعة ،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفعت اسعار الغاز الطبيعي والطاقة في أوروبا إلى ارقام قياسية جيدة الاسبوع الماضي، حيث سادت الاسواق مخاوف من إمكانية حدوث اضطراب في الإمدادات من روسيا بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي يمر عبرها نحو ثلث شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا.

ومن المتوقع أن توفر مبيعات الغاز الروسي فقط نحو ربع امدادت المنطقة من الغاز ، وقد يترك أي خفض كبير في تدفق الغاز ، أوروبا في وضع غير جيد في الشتاء، ووفقا لتقرير من وحدة نيو إنيرجي فاينانس التابعة لوكالة