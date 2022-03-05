الصين تخفض المعدل المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 5.5%

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان اليوم إن الحكومة حددت هدفها للنمو الاقتصادي لعام 2022 عند نحو 5.5 في المائة وهو أقل من العام السابق.

وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 8.1 في المائة العام الماضي متجاوزا المعدل الذي استهدفته الحكومة والذي يزيد عن 6 في المائة.

وبحسب "رويترز"، قال لي في تقرير العمل السنوي للحكومة إن الصين حددت المعدل الذي تستهدفه للعجز في ميزانيتها لعام 2022 عند نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقارنة مع المعدل المستهدف العام الماضي والذي كان يبلغ نحو 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.