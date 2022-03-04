الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد

حرب أوكرانيا تدفع اليورو لأقل من 1.10 دولار لأول مرة منذ عامين

انخفض اليورو اليوم الجمعة إلى أدنى من 1.10 دولار لأول مرة منذ نحو عامين وسجل أقل مستوى في سبعة أعوام مقابل الفرنك السويسري مع تراجع توقعات النمو الاقتصادي الأوروبي بسبب الحرب في أوكرانيا.

ونزل اليورو 0.8 بالمئة إلى 1.0967 دولار وهو أقل مستوياته منذ مايو أيار 2020، وذلك بعد سيطرة القوات الروسية على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في أعقاب اشتعال النيران في مبنى في المجمع.

وفي مقابل الفرنك السويسري، وهو أيضا من عملات الملاذ الآمن، تراجع اليورو 0.8 بالمئة إلى 1.0066 مسجلا أقل مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2015. وانخفض اليورو مقابل الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 82.56 بنس مسجلا أقل مستوى منذ يوليو تموز 2016.

ورجح محللون أن تؤثر الحرب وتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والغاز على الاستهلاك وتوقعات النمو الاقتصادي في أوروبا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.6 بالمئة إلى 98.335 بعدما لامس أعلى مستوى منذ مايو أيار 2020 مقابل سلة عملات.

وبالنسبة لبقية العملات، واصل الدولار الأسترالي صعوده مدعوما بانتعاش السلع الأولية، وبلغ أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي وجرى تداوله مقابل 0.7375 دولار.

وقفز البن الياباني لفترة وجيزة مقابل الدولار بعد أنباء الحريق في مبنى بموقع المحطة النووية، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه في وقت لاحق ولم يطرأ عليه تغير يذكر وجرى تداوله مقابل 115.38 مقابل الدولار.

أمريكا تتخذ كل الإجراءات لمنع روسيا من الاستفادة من أصول صندوق النقد

قال مسؤول بوزاة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع روسيا من الاستفادة من حيازاتها من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، مضيفا أن موسكو تواجه عقبات كبيرة في هذا الشأن.

وتلقت روسيا 17 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من خلال مخصصات جديدة أتاحها الصندوق، لكن يتعين على موسكو إذا أرادت إنفاقها أن تجد دولة شريكة ترغب في استبدالها بعملات أساسية في شكل قرض بفائدة.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة وشركاءها، الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشركاء المتاحين داخل منظومة معاملات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، لن يجروا أيا من هذه المبادلات.

المركزي التشيكي يتدخل لحماية عملته الوطنية من تداعيات الحرب

بدأ البنك المركزي التشيكي التدخل لدعم العملة الوطنية الكرونة، لينضم بذلك إلى دول أخرى في شرق أوروبا في الدفاع عن عملاتها الوطنية من تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ويمتلك البنك المركزي في التشيك احتياطيات من النقد الأجنبي توازي قيمتها حوالي 175 مليار دولار، حيث يتمتع بواحدة من أعلى احتياطيات النقد الأجنبي في العالم.

وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء بيانا للبنك المركزي التشيكي جاء فيه أنه "بالمقارنة مع الأوضاع الدولية، فإن البنك المركزي التشيكي لديه احتياطيات دولية ضخمة"، مضيفا أن "استخدام هذه الاحتياطيات في الوضع الاستثنائي الحالي مبرر تماما".

"جوجل وإنتل وإير بي إن بي" أحدث الشركات التي توقف خدماتها في روسيا

باتت "جوجل" و "إير بي إن بي" و "إنتل" أحدث الشركات التي تعلن وقف خدماتها في روسيا، ردا على الالتدخل الروسي في أوكرانيا.

فقد أعلن عملاق التكنولوجيا الأمريكية "جوجل" وقف بيع الإعلانات عبر الإنترنت في روسيا وحظرت على وسائل الإعلام الحكومية الروسية شراء أو بيع الإعلانات عبر منصتها.

وفي سياق متصل، نشر بريان تشيسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "إير بي إن بي" المتخصصة في تأجير المنازل لقضاء العطلات، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أعلن فيها أن الشركة قررت وقف أنشطتها في روسيا وبيلاروس.

كما أعلنت شركة "إنتل" الأمريكية العملاقة لصناعة الرقائق الإلكترونية اليوم وقف جميع شحناتها إلى روسيا وبيلاروس.

المنشأة النووية الأكبر في أوروبا في صلب الحرب الروسية الأوكرانية

اقترب القتال الجمعة بين القوات الروسية والأوكرانية من منشأة زابوريجيا النووية التي تعدّ الأكبر في أوروبا، ما تسبّب باندلاع حريق دفع قادة العالم الى دقّ ناقوس الخطر والتحذير من وقوع كارثة شاملة.

أدناه أبرز المعلومات حول المنشأة النووية التي اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقصفها ليلاً.

- أين تقع المنشأة؟ - تقع المنشأة في جنوب أوكرانيا على نهر دنيبر، على بعد نحو 525 كيلومتراً جنوب تشرنوبيل، حيث وقع أسوأ حادث نووي في التاريخ عام 1986، موقعاَ مئات القتلى.

تبلغ الطاقة الإجمالية لمحطة زابوريجيا نحو ستة آلاف ميغاوات، وهي طاقة تكفي لنحو أربعة ملايين منزل.

في الأوضاع العادية، تؤمّن المحطة خُمس احتياجات الكهرباء في أوكرانيا وقرابة نصف الطاقة التي تنتجها المنشآت النووية في البلاد.

بدأت عملية بناء المفاعل الأول في المحطة عام 1979. ويضمّ المرفق حالياً ستة مفاعلات (في في إي آر-1000) من الطراز السوفياتي، علماً أن بناء المفاعل الأخير بدأ عام 1995.

ويقدّر عمر كل مفاعل بين أربعين وستين عاماً، وقد يطول أكثر مع تقدم التكنولوجيا النووية.

- ماذا جرى؟ - قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت منشأة زابوريجيا النووية، ما أسفر عن اندلاع حريق في مبنى للتدريب.

وبعد ساعات، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّ أوكرانيا لم ترصد "أيّ تغيّر" في مستوى الإشعاعات في المحطة عقب القصف. وطمأن مسؤولون أميركيون إلى أن "المفاعلات في المنشأة محمية من هياكل قوية ويتم إغلاق المفاعلات بشكل آمن".

ومفاعلات زابوريجيا هي من نوع مفاعلات الماء المضغوط، التي تعد من بين الأكثر أماناً.

وتوجد مفاعلات مماثلة في بلاكوفو على نهر فولغا في جنوب غرب روسيا وفي كوزلوديو على نهر الدانوب في بلغاريا.

وتم تطوير التصميم الأساسي من مفاعل على غواصة نووية، ما يختلف بشكل كلي عن تصميم مفاعل الغرافيت في تشرنوبيل.

وبخلاف زابوريجيا، جرى تصميم مفاعل تشرنوبيل أساساً لانتاح البلوتونيوم وليس توليد الطاقة.

- ماذا عن الإشعاعات؟ - تعمل مفاعلات محطة زابوريجيا على الوقود المخصب بيورانيوم 235

ويتم تشغيلها بواسطة نظام تسخين يحوّل المياه الى بخار. وبخلاف مفاعلات أخرى، لا يتمّ استخدام البخار النووي الملوث لتوليد الطاقة، بل لتشغيل دائرة بخار أخرى غير ملوثة، تشغّل بدورها التوربينات.

ويعني ذلك أن مستويات الإشعاع للعاملين في المحطة منخفضة نسبياً.

وفقاً لمشغل المحطة، تبلغ مستويات الإشعاع الخلفية حول الموقع نحو 0,1 ميكروسيفرت في الساعة، أي أنّها ما دون المتوسط العالمي لإشعاع الخلفية وأقل بكثير من الطيران على متن طائرة أو الخضوع للأشعة السينية.

خلال كارثة تشرنوبيل، بلغت مستويات الإشعاع نحو 300 سيفرت في الساعة، أي أعلى بملايين المرات.

- ما هو الوضع حالياً؟ - بعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2014، طوّرت كييف أنظمة أمان جديدة تضمن الحماية المادية للمنشآت النووية في أنحاء البلاد، بما في ذلك عمليات تفتيش منتظمة وتقييم مواضع الضعف وتطبيق أنظمة تحكم آلي بالبيانات.

جرى تعزيز أنظمة الدفاع الجوية فوق زابوريجيا.

وأعلنت أجهزة الطوارئ المحلية أنه بحلول الساعة السادسة والثلث من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، تم إخماد حريق خلّفه القصف الروسي على المحطة، مؤكدة عدم وقوع أي ضحايا.

لكن الحريق الذي استمر لوقت قصير لم يمرّ من دون ردود فعل فورية قوية. إذ حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أنّ تصرّفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "المتهوّرة" يمكن أن "تهدّد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها". ودعا مجلس الأمن الدولي الى عقد اجتماع طارئ لبحث هذه المسألة.

وندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجوم، مطالباً بمساعدة دولية.

وقال "إذا حدث انفجار، فستكون نهاية كلّ شيء، ستكون نهاية أوروبا".

وأضاف "وحده تحرّك أوروبي فوري يمكنه أن يوقف القوات الروسية".

الاتحاد الأوروبي: إجراءات استثنائية ستتخذ إذا أوقفت روسيا الغاز

صرحت كادري سيمسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، بأن التكتل مستعد لمواجهة عواقب اقتصادية وخيمة إذا ما أوقفت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي ردا على العقوبات المفروضة عليها.

وقالت سيمسون، خلال مقابلة مع بلومبرج إن "هذا الخيار بالقطع يعني أن علينا اتخاذ كافة الاجراءات المتاحة لدينا"، مضيفا أن "ذلك سينطوي على تأثير كبير على المستهلكين والاقتصاد، ولكن بالتأكيد إذا كانت هناك حرب تدور في دولة مجاورة، فلابد أن تكون مستعدا لاتخاذ إجراءات استثنائية".

ومن المقرر أن تتبنى المفوضية الأوروبية يوم 8 مارس الجاري استراتيجية جديدة لتعزيز أمن الطاقة وتخفيف آثار ارتفاع اسعار الغاز، وتسريع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة فعالية الطاقة.

أسعار القمح عند أعلى مستوى منذ 2008

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم بارتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، في ظل المخاوف المتصاعدة من حدوث نقص عالمي في الإمدادات، حيث تسبب التدخل الروسي في أوكرانيا في منع كييف من تسليم أكثر من 25 في المائة من صادرات المحصول.

وأشارت بلومبرج إلى أن أسعار القمح في سبيلها لتسجل ارتفاع قياسي بنسبة 40 في المائة، كما توقفت تجارة القمح مع روسيا إلى حد كبير، حيث يجد المشترون صعوبة في التغلب على العقوبات الغربية المعقدة التي فرضها الغرب على موسكو.

وارتفعت أسعار الذرة إلى أعلى مستوى لها منذ 2012، في حين سجلت أسعار زيت فول الصويا وزيت النخيل مستويات قياسية.

ونوهت بلومبرج إلى أن الصين، وهي أكبر مستورد في العالم للذرة وفول الصويا والقمح، تتجه إلى تأمين إمداداتها الأساسية عبر الأسواق العالمية، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وقفرت أسعار العقود الآجلة للقمح إلى أقصى حد لها في بورصة شيكاغو اليوم، حيث ارتفع سعر الإردب من 6.6 في المائة إلى 12.09 في المائة.

توقعات بارتفاع التضخم في أمريكا إلى أعلى معدل منذ عام 1981

توقعت شركة "ويلز فارجو" الأمريكية للخدمات المالية ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى معدل سنوي له منذ عام 1981، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والنفط.

وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء تقريرا لفريق من المحللين الاقتصاديين لدى شركة ويلز فارجو، جاء فيه أنه إذا ظلت أسعار النفط أعلى من مائة دولار للبرميل، وان يرتفع مؤشر الغذاء الخاص بمكتب البحوث السلعية بنسبة 35 في المائة من نهاية العام الماضي، فإن هذه العوامل قد ترفع مؤشر أسعار المستهلكين هذا العام بواقع 1.3 نقطة مئوية.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 5.1 في المائة خلال عام 2022، بعد زيادته بنسبة 4.7 في المائة العام الماضي.



بريطانيا تتوقع تراجع معدل النمو بواقع النصف في 2022

توقعت غرفة التجارة البريطانية تراجع معدل النمو الاقتصادي في البلاد بواقع النصف خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق عليه، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الضرائب.

وخفضت غرفة التجارة البريطانية توقعاتها بشأن معدل زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6 في المائة، مقابل 7.5 في المائة في 2021.

وذكرت غرفة التجارة البريطانية أن من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 8 في المائة، في أعلى معدل له منذ عام 1991، بعد زيادة الحد الأقصى لفواتير الطاقة على المنازل في أبريل المقبل.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه القفزة في معدلات التضخم سوف تتسبب في أكبر ضغوط على مستويات المعيشة في بريطانيا خلال ثلاثين عاما، على الأقل.