"حظر وتعليق وانسحاب" .. موسكو أمام تحديات اقتصادية كبيرة

أعلن مصرف سبيربنك الروسي الرئيسي اليوم انسحابه من الأسواق الأوروبية بعدما طالته عقوبات مالية واسعة ردا على تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا.

وقال المصرف في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية "في ظل الوضع الراهن، قرر سبيربنك الانسحاب من السوق الأوروبية. تواجه مصارف المجموعة سحوبات غير طبيعية وتهديدات بشأن سلامة موظفيها ومكاتبها".

وأضاف البيان أن المصرف لم يعد قادرا على توفير السيولة لفروعه الأوروبية بسبب مذكرة صادرة عن المصرف المركزي الروسي.

وكانت لسبيربنك فروع في ثماني دول أوروبية هي ألمانيا والنمسا وكرواتيا وتشيكيا والمجر وسلوفينيا وصربيا والبوسنة والهرسك.

وأكد المصرف أن "الفروع الأوروبية لسبيربنك تتمتع بمستوى عال من رأسمال والأصول وودائع الزبائن مضمونة بموجب التشريعات المحلية".

وكانت الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي أعلنت أن إجراء إفلاس سيباشر بشأن فرع سبيربنك الرئيسي في أوروبا الذي أضعفته العقوبات المالية.

كما حظرت روسيا إخراج النقد الأجنبي من البلاد بما يعادل أكثر من 10 آلاف دولار اعتبارا من اليوم لمنع خروج رأس المال النقدي الأجنبي من البلاد، حسبما نص مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويغادر الكثير من الناس روسيا بسبب هجوم التدخل العسكري في أوكرانيا، خوفا من أن يتفاقم الوضع. لذلك يحاولون تأمين نقودهم.

ويسحب العديد من الأشخاص في روسيا مبالغ كبيرة من حساباتهم. وتتشكل طوابير طويلة عند ماكينات الصرف الآلي في موسكو منذ أيام بسبب العقوبات الغربية المفروضة على البنوك الروسية. ويشهد الروبل انخفاضا غير مسبوق مقارنة بقيمة العملات الأجنبية بسبب التدخل الروسي في أوكرانيا. ويخشى المواطنون في روسيا على مدخراتهم من الحرب.

وبحسب "وكالات"، برر بوتين حظره إخراج النقد الأجنبي بخطوات "غير ودية" اتخذتها الولايات المتحدة ودول ومنظمات غربية أخرى ضد روسيا. وتخضع العديد من البنوك الروسية للعقوبات. وهذا هو السبب في توقف بعض بطاقات الدفع في المتاجر عن العمل.

علاوة على ذلك، لم تعد العديد من أجهزة الصراف الآلي تقدم المال. وخوفا من انخفاض قيمة الروبل، يشتري العديد من الروس في موسكو سلعا تكنولوجية، مثل الهواتف المحمولة، قبل ارتفاع الأسعار.

وفي العديد من متاجر المواد الغذائية، يضع البائعون ملصقات جديدة على السلع الغربية في ضوء انخفاض قيمة الروبل. وارتفعت أسعار العديد من المنتجات، بمقدار عدة آلاف من الروبل.

- بورصة موسكو تعلق التداولات لليوم الثالث على التوالي -

وقرر البنك المركزي الروسي استمرار تعليق التداول في بورصة موسكو اليوم، وذلك لليوم الثالث على التوالي، في ظل الضغوط الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن الخدمة الصحفية للبنك القول إن القرار بشأن التداول ليوم غد الخميس سيتم اتخاذه قبل الساعة التاسعة صباحا بتوقيت موسكو من نفس اليوم.

ويأتي إغلاق سوق الأسهم كإجراء احترازي في ظل الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية، بعد إعلان الغرب فرض حزمة جديدة من العقوبات، طالت البنك المركزي الروسي.

- حظر الأجواء الأمريكية على شركات الطيران الروسية -

وقالت وزارة النقل الأمريكية وإدارة الطيران الاتحادية إنه من المقرر التفعيل الكامل لأوامر تحظر دخول واستخدام الطائرات وشركات الطيران الروسية كل المجال الجوي الأمريكي بحلول نهاية اليوم.

وتعلق الأوامر أنشطة جميع الطائرات التي يملكها أو يرخصها أو يشغلها أو يسجلها أو يؤجرها أو يستأجرها أو يسيطر عليها أي مواطن روسي أو من يعود بنفع عليه.

وقالت الوزارة إن هذا يشمل رحلات الركاب والبضائع والرحلات المنتظمة وكذلك الرحلات العارضة، وهو ما "سيغلق المجال الجوي الأمريكي بشكل فعال أمام جميع شركات النقل الجوي الروسية والطائرات المدنية الروسية الأخرى".

وقالت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات إنها ستعلق قطع الغيار والصيانة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية، وستعلق كذلك العمليات الرئيسية في موسكو.

وقال متحدث باسم بوينج "مع استمرار الصراع، تركز فرقنا على ضمان سلامة زملائنا في المنطقة".

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الشركة تعليق العمليات في منطقتها الخاصة بالتدريب في موسكو وإغلاق مكتبها في كييف مؤقتا.

- شركات غربية توقف أعمالها في روسيا -

كما قالت تويتر إنها ستمتثل لعقوبات الاتحاد الأوروبي على وسيلتي الإعلام الروسيتين التابعتين للدولة آر.تي وسبوتنيك عندما يدخل أمر الاتحاد حيز التنفيذ.

وقال متحدث باسم تويتر في بيان عبر البريد الإلكتروني "عقوبات الاتحاد الأوروبي ستلزمنا قانونا على الأرجح بحجب محتوى معين في الدول الأعضاء بالاتحاد.

"نعتزم الامتثال للأمر عندما يدخل حيز التنفيذ".

أما خارج الاتحاد الأوروبي، فقد قالت تويتر إنها ستواصل التركيز على تقليل ظهور المحتوى من هذين المنفذين، بالإضافة إلى وضع علامات تحذيرية التغريدات منهما.

وقالت مالكة فيسبوك ميتا ومالكة جوجل ويوتيوب ألفابت وتيك توك إنها تحظر الوصول إلى آر.تي وسبوتنيك في الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميتا أمس إنها خفضت على مستوى العالم تصنيف منشورات وسائل الإعلام الحكومية الروسية.

ودفعت العقوبات الدولية عددا من الشركات إلى الإعلان عن إنهاء أعمالها مع روسيا .

وقالت شركة الشحن الدنماركية ميرسك إنها أوقفت معظم شحناتها من وإلى روسيا.

وقالت المجموعة التي تتخذ من كوبنهاجن مقرا لها: "بما أن استقرار وأمن عملياتنا يتأثران بالفعل بشكل مباشر وغير مباشر بالعقوبات، فإن حجوزات ميرسك الجديدة عبر البحر والبر من وإلى روسيا قد علقت مؤقتا".

كما قررت شركة الشحن هاباج لويد في هامبورج الأسبوع الماضي تعليق الحجوزات مؤقتا لروسيا وأوكرانيا.

وأعلنت شركة توتال الفرنسية للطاقة أنها لا تريد استثمار أموال فى مشروعات جديدة في روسيا.

وذكرت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية أن شركة جاجوار لاند روفر البريطانية لصناعة السيارات قالت إنها أوقفت أيضا مبيعاتها لروسيا.

وأعلنت شركة فورد الأمريكية أنها ستوقف عملياتها في روسيا "اعتبارا من الآن وحتى إشعار آخر".

وقالت شركة آبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا في بيان إنها علقت مبيعات منتجاتها في روسيا.

كما أعلنت عدة شركات ترفيهية أمريكية بما فيها باراماونت وسوني ووارنر بروس وشركة والت ديزني أنها ستوقف عرض أفلامها في دور السينما الروسية.

كما قالت شركة النفط الأمريكية العملاقة "إكسون موبيل" اليوم إنها ستوقف عملياتها الحالية في روسيا.

وأضافت: "نؤيد الاستجابة الدولية القوية. ونحن نمتثل امتثالا تاما لجميع العقوبات".

وتدير الشركة الأمريكية مشروع الغاز "ساخالين1-" نيابة عن اتحاد دولي يضم شركات يابانية وهندية وروسية. وأضاف البيان: "بدأنا عملية وقف العمليات ووضع خطوات للخروج من مشروع سخالين - 1" .

وتعمل إكسون موبيل في روسيا منذ عقود وتمتلك 30 في المائة من مشروع سخالين.1- وقالت الشركة الأمريكية إنه نظرا للوضع الحالي فإنها لن تستثمر في التطورات الجديدة في روسيا.