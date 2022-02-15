صندوق الاستثمارات العامة يحوز أسهما مدرجة في أمريكا بقيمة 56 مليار دولار

قال صندوق الاستثمارات العامة ، في إفصاح تنظيمي أمريكي إنه استحوذ على أسهم مدرجة في الولايات المتحدة بقيمة تقترب من 56 مليار دولار اعتبارا من ديسمبر من العام الماضي، وذلك ارتفاعا من 43.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مدعوما بزيادة قيمة شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية.

وأظهر الإفصاح أن قيمة حيازات الصندوق في لوسيد بلغت في ديسمبر 38.6 مليار دولار، ارتفاعا من 25.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر.

كان إدراج لوسيد في يوليو من العام الماضي بمثابة دفعة قوية لصندوق الثروة السيادي السعودي. واستثمر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك حاليا حصة في لوسيد تقترب من 62 في المائة، أكثر من مليار دولار في الشركة في 2018 مقابل حصة كبيرة ورفع استثماراته في فبراير 2021، وفقا لـ"رويترز".

كما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 3.75 في المائة في شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب.

وخفض الصندوق حصته في برولوجيس خفضا حادا، بينما زاد حصته بشكل كبير في فارفيتش، وهي منصة تكنولوجية في صناعة الأزياء، إلى 3.3 مليون سهم من الفئة (أ). كما رفع حصته أيضا في بنترست.