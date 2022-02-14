السماء بعينك المجردة

كانت عمتي -رحمها الله- تدعونا وتشجعنا على النظر إلى السماء وتصف لنا النجوم ومواقعها وتعلمنا بأسمائها وهي فاقدة للبصر ولكن محتفظة ببصيرتها. من قصصها الراسخة في الذاكرة أسطورة فتى كان واقعا في حب فتاة تدعى الثريا، لكنها لم تكن ترغب في الزواج منه، إلا أنه ظل "يدبرها"، أي يتبعها طالبا حبها أعواما طويلة، فرفعا معا إلى السماء، على شكل نجوم الثريا والدبران الذي شاهده المهتمون منتصف الشهر الماضي!

ننظر إلى السماء بنجومها المتلألئة كقطعة من النعيم في لوحة صاغها الخالق جل وعلا، نقف أمام هذا المنظر بإجلال وبمشاعر متباينة ومضطربة بين الخوف والإعجاب والدهشة!

هذا المنظر حرم منه أبناء هذا الجيل وفقدوا علاقتهم بالسماء نتيجة للتلوث الضوئي الذي نعيشه وتعلقوا بالفلك بصورته الظاهرية والسطحية من أبراج وتنجيم. "تراهم يسألونك عن برجك ليعرفوا من أنت ويسبروا أغوارك مستبدلين سؤال الآباء والأجداد من أنت ولده وش ترجعون له ذلك السؤال الذي لا يراد منه سوى معرفة خلفيتك الثقافية وطبائعك بعيدا عن التصنيف والأحكام المسبقة".

حركة النجوم ومواقعها آية من آيات الله أمرنا بالنظر إليها والتفكر فيها، وأقسم بها الله لعظمتها قال تعالى، "فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم"، وأول من حاول تحديد مواقع النجوم هو العالم اليوناني هيباركوس "190 ـ 120 ق.م." واستطاع مسباره رصد وتحديد مواقع نحو ألفي نجمة من 300 مليار نجمة تحتويها مجرتنا، ومن أعظم اكتشافات المسبار أنه لا يوجد شيء ثابت وأن الكون في حركة دائبة والسبب في أننا لا نرى حركة هذه النجوم هو أن عمرنا وتاريخنا قصيران مقارنة بأعمار الأجرام السماوية، إضافة إلى بعد المسافات بين النجوم نفسها وبين الأرض وبالتالي فإننا لا نلحظ حركتها!

ويزخر عامنا هذا "2022" بعديد من الظواهر الفلكية التي تستطيع مشاهدتها بعينك المجردة إذا عرفت توقيت حدوثها مثلا إذا خرجت إلى الشرفة أو صعدت إلى سطح المنزل فجرا، بداية من 20 آذار (مارس) يمكن لك أن ترى ثلاثة أجرام لامعة بوضوح في السماء باتجاه الشرق، إنها الكواكب الثلاثة، الزهرة والمريخ وزحل.

وفجر 24 حزيران (يونيو) سيحدث أجمل اقتران للكواكب إذ سيكون بإمكانك أن ترى خمسة كواكب دفعة واحدة مصطفة معا ويتوسطها القمر، وهي بالترتيب من الأعلى إلى الأسفل في السماء، زحل، المشتري، المريخ، الزهرة، ثم عطارد، الذي يكون واقفا أعلى الأفق الشرقي بمسافة قصيرة، ويرى قبيل الشروق مباشرة!