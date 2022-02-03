"هواوي" تفتتح أكبر متجر رئيس دولي في الرياض

افتتحت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين متجر الشركة الجديد في الرياض الذي يعد أكبر متجر رئيسي دولي بحضور الأمير فيصل بن بندر رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وخالد الفالح وزير الاستثمار والمهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وبابلو نينغ رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا وإريك يانغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية وعدد من كبار المديرين التنفيذيين وذلك على هامش مؤتمر LEAP التقني الدولي.

وتبلغ مساحة المتجر 2000 متر مربع ويتميز بتصميم بسيط، وسيتمكن زوار متجر هواوي الرئيس الجديد من الاستمتاع بتجربة غنية كاملة المعالم مع عروض غامرة لأحدث الأجهزة والتقنيات الذكية من هواوي في شبكة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والسحابة. وتتماشى رؤية هواوي الإستراتيجية مع رؤية 2030 لجذب المزيد من الأعمال وتمكين نقل المعرفة المستمر والإسهام في تطوير قطاع التجزئة في المملكة.

وأكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار خلال كلمته الافتتاحية أن حكومة المملكة مستمرة في مواصلة جهودها الداعمة لتحول الاقتصاد الرقمي بوتيرة سريعة، وذلك على مستوى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد والاستفادة من المزايا التي تمتلكها المملكة من خلال موقعها الجغرافي المميز والقدرة التنافسية والتنوع الثقافي والحضاري وعلى ضوء ذلك ترحب المملكة بشركة هواوي وبتوسع تواجدها محليًا وإقليميا".

بدوره قال بابلو نينغ رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا "كنا دائما في هواوي نقدر مشاركة المستهلكين كأولوية قصوى ولقد تجاوزت تعاملاتنا التي بنيناها مع عملائنا مجرد عمليات البيع والشراء إذ نمتلك علاقة أعمق معهم ولقد أنشأنا هذا المتجر في الرياض كمكان مخصص للقاء للمستهلكين ومحبي التقنية وتجربة أحدث التطورات في تكنولوجيا المستهلك كما قامت هواوي بإنشاء منطقة خاصة في المتجر للحياة السلسة للذكاء الاصطناعي ما يتيح للعملاء فرصة لاستكشاف هذه الحياة التي تبشر بها الاتصالات وإنترنت الأشياء".

من جهته بين إيريك يانغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية التزام هواوي مع هذا الإطلاق الجديد بدعم أهداف رؤية 2030 المتمثلة بالوصول إلى التحول الرقمي وترسيخ مكانة المملكة كمركز محوري للتكنولوجيا في المنطقة وقال "ممتنون لوزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم طموح هواوي وتمهيد الطريق لتحقيق هذا النجاح وكونها شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا افتتحت هواوي المتجر كجزء من خطتها الأوسع لتوسيع نطاق انتشارها داخل المملكة وفي نهاية المطاف إظهار التزامها بتسريع عملية الوعي الرقمي وجرى تصميم المتجر ليعكس نمط الحياة في السعودية الذي يتمثل بالذكاء واسع الانتشار ويظهر كيف يمكن لتقنية هواوي أن تعزز الحياة اليومية للمستهلكين في المملكة".