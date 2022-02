جواز سفر للشركات الناشئة لخفض تكلفة تسيير الأعمال عبر الحدود

أعلنت منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة متعددة الجنسيات أسست لتمكين الازدهار الرقمي للجميع، إطلاق جواز سفر الشركات الناشئة لتسهيل وتسريع وتخفيض التكلفة على الشركات الناشئة في تسيير أعمالها التجارية عبر الحدود، لتفتح أبواب الأسواق المربحة، التي يبلغ عدد سكانها مجتمعين أكثر من 500 مليون شخص. وقالت ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، "سيسهم جواز سفر الشركات الناشئة في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية، وتسريع تسجيل الشركات والعمليات الأخرى لرواد الأعمال. وستتمكن الشركات الناشئة من خلال جواز السفر الجديد من دخول أسواق الدول الأعضاء الأخرى لدى منظمة التعاون الرقمي، وسيؤدي ذلك إلى دعم مهمتنا المتمثلة في تنسيق الجهود وتبادل الخبرات لتنمية الاقتصاد الرقمي لدى الدول كافة". ويوفر جواز سفر الشركات الناشئة الدخول السريع والدعم الكبير في أسواق ثمانية بلدان تابعة لمنظمة التعاون الرقمي. وسيتم إطلاق هذه المبادرة بداية في السعودية ونيجيريا.وأطلقت منظمة التعاون الرقمي خلال LEAP22 أيضا مبادرة Elevate50 لدعم 50 ألف شركة صغيرة إلى متوسطة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة لبيع منتجاتها عبر الإنترنت.ومن المتوقع أن توجد مبادرة Elevate50 بدعم من منصة التجارة الإلكترونية الأردنية MakanE، إجمالي خمسة آلاف وظيفة تستهدف تحديدا الشركات التي تديرها النساء والشباب.بدورها، أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية The Garage منطقة الشركات الناشئة، وهي مزيج يضم موقعا فعليا وحاضنة للشركات الناشئة ومسرعا، والمزيد من المزايا التي ستوفر للشركات الناشئة المنح والاستثمارات والدعم في التسويق والتدريب ومساحات العمل المزودة بالخدمات الشاملة.وذلك إضافة إلى إمكانية استخدام مختبرات التقنيات العميقة والاستفادة من المواهب وشبكات البحث، وغيرها من الحوافز الأخرى التي من شأنها أن تمكن الشركات الناشئة المحلية والدولية لتصبح شركات تقنية رائدة في المستقبل. وتهدف منطقة The Garage إلى إطلاق المشاريع الناشئة ذات الإمكانات القوية محليا ودوليا.وقال الدكتور منير الدسوقي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المشرف العام على فريق تأسيس هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، "استلهمت منطقة The Garage من البدايات المتواضعة لبعض أكبر الشركات في مجال تقنية المعلومات اليوم، وتهدف إلى تلبية كل ما تحتاج إليه الشركات الناشئة لتنمية أفكارها والارتقاء لتصبح من الشركات العملاقة القادمة في مجال التحول الرقمي حول العالم".وتقع هذه المنطقة في مكان مناسب بالقرب من المواهب الكثيرة والمرافق الحديثة، ما يوفر منطقة مثالية للإقلاع بالشركات الناشئة.