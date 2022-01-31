إنتاج روسيا اليومي من النفط يرتفع بـ 0.6% على أساس شهري في يناير

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن بيانات صناعية في روسيا أنه من المتوقع أن يرتفع الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات في البلاد في يناير بنسبة 0.6% على أساس شهري، إلى ما يزيد قليلا عن 1.499 مليون طن.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإنه بناء على معدل تحويل 7.33 برميل/طن يكون الإنتاج قد وصل إلى 10.99 مليون برميل في اليوم.

وكان إنتاج روسيا من المكثفات في ديسمبر عند نحو 0.95 مليون برميل في اليوم، وإذا ما كانت الكمية هي نفسها ليناير، يكون إنتاج روسيا لهذا الشهر من الخام، وهو المتضمن فقط في اتفاق تحالف "أوبك بلس"، عند نحو 10.04 مليون برميل في اليوم، أي أقل من حصة البلاد المنصوص عليها في الاتفاق لهذا الشهر.

تجدر الإشارة إلى أن حصة روسيا من الخام فقط في اتفاق أوبك بلس لشهر يناير هي 10.122 مليون برميل في اليوم.