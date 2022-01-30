52 ريالا سعر اكتتاب أسهم شركة دار المعدات الطبية..  و6500% نسبة تغطية الفئات المشاركة

أعلنت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة "الاستثمار كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة دار المعدات الطبية والعلمية عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ(52) ريال سعودي للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت تقريباً 65 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد غدا الإثنين والتي ستستمر لغاية الخميس القادم، حيث سيتم تخصيص (600,000) سهم عادي تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.



