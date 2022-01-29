اتحاد الصناعة الألمانية: القطاع لن يعتمد بالضرورة على "نورد ستريم 2"

أعرب رئيس اتحاد شركات الصناعة الألمانية زيجفريد روسفورم عن اعتقاده بأن شركات القطاع لن تعتمد بالضرورة على خط نورد ستريم 2 المثير للجدل.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية، الصادرة اليوم، قال روسفورم إن ألمانيا في حاجة إلى إمداد آمن بالطاقة لا يعتمد على خط واحد ولا على نورد ستريم 2 أيضا.

وأضاف روسفورم أن ألمانيا تستورد أكثر من 50 في المائة من غازها من روسيا " ولن يكون من السهل بالتأكيد الاستعاضة عن هذه النسبة بالكامل أو إلى حد كبير على المدى القصير".

وبحسب "الألمانية"، أشار روسفورم إلى أن ألمانيا تمكنت من عدم الاعتماد بشكل زائد عن الحد على إمدادات الطاقة الروسية " وقد ظلت روسيا بشكل دائم تورد (الغاز) حتى في هذا الشتاء أيضا".

وتابع روسفورم أن " جلب معظم الغاز من هناك لم يكن مقامرة بل كان أمرا موثوقا ورخيص السعر" لكنه أشار إلى أن السؤال الذي يثور الآن هو عن زيادة التنويع.

وأعرب روسفورم عن تأييده لإجراء محادثات "عبر كل قناة مناسبة" من أجل تجنب المزيد من التصعيد في الصراع الأوكراني، وأوضح أن " تداعيات أي تأجيج للصراع ستكون وخيمة بالنسبة للجميع".