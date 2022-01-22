انخفاض قياسي للأوراق النقدية المزيفة في كوريا الجنوبية خلال 2021 بفعل كورونا

قال البنك المركزي في كوريا الجنوبية إن عدد الأوراق النقدية المزيفة في البلاد انخفض إلى مستوى قياسي خلال عام 2021. وأشار البنك اليوم إلى أن تراجع عدد الأوراق النقدية المزيفة العام الماضي يرجع إلى حد كبير إلى جائحة فيروس كورونا.

وبلغ عدد الأوراق النقدية المزيفة التي تم العثور عليها في رابع أكبر اقتصاد في أسيا 176 ورقة فقط في عام 2021، ويمثل ذلك انخفاضا بمقدار 96 ورقة عن العام السابق عليه، وفقا للبنك المركزي.

وبحسب "الألمانية"، يعد هذا هو أدنى مستوى لعدد الأوراق النقدية المزيفة منذ بدأ البنك المركزي تجميع البيانات الخاصة به في عام 1998. وقد سجل عدد الأوراق النقدية المزيفة أدنى مستوياتها القياسية على مدار 4 سنوات متتالية.

وقال البنك المركزي، يوم الأربعاء الماضي ، إن الانخفاض يرجع بالأساس إلى تراجع المعاملات وجها لوجه وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

واستحوذت فئة 5 آلاف وون على 55.1 في المائة من عدد الأوراق النقدية المزيفة المسجل العام الماضي، بواقع 97 ورقة نقدية، وتلتها فئة 10 آلاف وون بنسبة 22.2 في المائة، بواقع 39 ورقة نقدية.

وبحسب البنك، كانت أعلى فئة ورقة نقدية (50 ألف وون) شهدت 22 حالة تزوير فقط، 12.5 في المائة من الإجمالي.