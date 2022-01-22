دول الخليج والاتحاد الأوروبي تبحثان مستقبل الاستثمار والقوانين التجارية

عقد في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، الحوار الرابع للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، لمناقشة التطورات المستجدة في التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين، في ظل استمرار الجهود للتعامل مع جائحة كوفيد - 19 وتداعياتها الاقتصادية، وتطورات الوضع السياسي في الاتحاد الأوروبي. وناقش الجانبان القضايا التجارية والاستثمارية ومستقبل التعاون التجاري والاستثماري، إضافة إلى الجوانب التنظيمية والقوانين التجارية، ورفع مستوى مشاركة الخبرات والمستجدات بين الجانبين، والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تحديد المواصفات والمقاييس في السلع، وتحسين سبل التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالمجالات.ورأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، ومن جانب الاتحاد الأوروبي ليون ديلفاكس المدير العام المكلف للمديرية العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية، بحضور السفير يوسف خليفة السادة رئيس بعثة مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.وشارك في الحوار عدد من الخبراء والمتخصصين من الدول الأعضاء لمجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، وهيئة التقييس الخليجية، والمركز الإحصائي الخليجي، واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة، ومركز تدريب الملكية الفكرية، من جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومتخصصون من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي واتحاد الأعمال الأوروبية.وألقى الاجتماع الضوء على سياسات الاستثمار في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأولويات الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات والتعاون، وإيجاد الفرص الاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين في ظل برامج التنوع الاقتصادي.