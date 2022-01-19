شركتان تعلقان تشغيل الجيل الخامس قرب مطارات أمريكية لتجنب اضطراب الطيران

اتفقت شركتا آيه.تي أند تي. وفرايزون على إرجاء تشغيل بعض أبراج الاتصالات اللاسلكية قرب مطارات كبيرة لتجنب أي اضطراب في رحلات الطيران الأمريكية في إطار نشر تكنولوجيا الجيل الخامس التي ستوفر لعشرات الملايين خدمات إنترنت أسرع.

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق، قائلا إنه "سيتجنب أي اضطرابات محتملة في سفر الركاب وعمليات الشحن وتعافينا الاقتصادي، ويتيح في الوقت نفسه نشر أكثر من 90 في المائة من أبراج الاتصالات اللاسلكية كما كان مقررا".

كانت إدارة الطيران الاتحادية قد نشرت قائمة محدثة في وقت متأخر أمس الثلاثاء بالمطارات التي يمكن للطائرات استخدامها وتشمل مطارات كبيرة مثل جون كينيدي ولاجوارديا في نيويورك ولوس انجليس وأوهير وميدواي في شيكاجو وسان فرانسيسكو وسياتل.

وقالت مصادر لـ"رويترز" إن فرايزون لن تقوم مؤقتا بتشغيل نحو 500 برج اتصالات قرب المطارات، وهو ما يقل عن 10 في المائة من التشغيل المزمع، في حين تعكف شركات الطيران والإدارة الأمريكية على التوصل إلى حل دائم حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

ولم تذكر تفاصيل الاتفاق التي تشمل مدة الإرجاء.

جاء ذلك بينما سارعت شركات طيران عالمية إلى تعديل أو إلغاء رحلات إلى الولايات المتحدة قبيل نشر تكنولوجيا الجيل الخامس اليوم، التي أثارت مخاوف مرتبطة بالسلامة.

وحذرت إدارة الطيران من أن أي تداخل محتمل لهذه التكنولوجيا قد يؤثر على قراءة الارتفاعات التي تلعب دورا مهما في هبوط بعض الطائرات أثناء الطقس السيء.