ألمانيا تتجاوز أهداف زيادة العمالة في القطاع الصحي 

تجاوزت الولايات الألمانية أهدافها في زيادة العمالة في الهيئات الصحية وقطاعات أخرى في الخدمة الصحية العامة.

وبحسب مسح أجرته "الألمانية"، ارتفع عدد الوظائف الجديدة في القطاع الصحي لأكثر من ألفي وظيفة، لتتجاوز الولايات بذلك الهدف المتفق عليه للزيادة في إطار ما يعرف باسم "ميثاق الخدمة الصحية العامة" حتى 31 يناير 2021. ووفقا لنتائج المسح الذي شمل بيانات وزارات إقليمية وإدارات من 14 ولاية من إجمالي الولايات الألمانية الستة عشرة، تم شغل2171 فرصة عمل جديدة في القطاع.

وبسبب جائحة كورونا، أقرت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات "ميثاق الخدمة الصحية العامة" في عام 2020 - بهدف زيادة الموظفين، خاصة في حوالي 400 هيئة صحية في أنحاء البلاد.

ومنذ بداية الجائحة، تعرضت العمالة في القطاع لإجهاد مستمر بسبب تتبع المخالطين وتحديد عدد الإصابات ومراقبة إجراءات الحماية. كما ينص الميثاق على تحديث الإدارات وتحسين تشابكها. وخصصت الحكومة الاتحادية 4 مليارات يورو للبرنامج حتى عام 2026.

وكخطوة أولى، نص الميثاق على إلزام الولايات بتوفير ما لا يقل عن 1500 وظيفة جديدة ودائمة بدوام كامل في الخدمات الصحية خلال الفترة من أول فبراير 2020 حتى 31 ديسمبر 2021.

وتشمل الوظائف الجديدة بجانب الأطباء موظفين إداريين وأخصائيين آخرين. ومن المقرر توفير 3500 وظيفة جديدة أخرى بحلول نهاية عام 2022.